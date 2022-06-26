Схиляли до співпраці, – до брата Ігоря Кондратюка приїжджали працівники ФСБ

Музичний продюсер Ігор Кондратюк родом з Херсону. Зараз місто та область перебуває в тимчасовій окупації, там залишилися рідні продюсера. Ігор розповів, що додому до його брата приходили працівники ФСБ та схиляли до зради.

Зараз брат Кондратюка виїхав з окупованих територій і перебуває у безпечному місці, однак за час війни йому довелося поспілкуватися з російськими загарбниками.

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Ігор Кондратюк про перебування брата в окупації

Продюсер розповів, що додому до брата приїжджали працівники ФСБ. Вони намагалися схилити чоловіка до зради України, стати колаборантом.

До мого брата приходили. Вели якісь перемовини. Коли він ще був вдома, працівники ФСБ приїхали машиною на херсонських номерах. Схиляли його до співпраці,

– поділився Кондратюк.

Однак брат продюсера відмовив росіянам, вони пішли. Кондратюк зазначає, що неважливо, що він сказав їм, бо було завдання не співпрацювати та вижити. На щастя, це вдалося зробити.

За словами Кондратюка, у працівників ФСБ були певні списки тих осіб, які були при керівництві або на виборних посадах. А його брат колись був заступником голови міста Гола Пристань, що в Херсонській області.

Понад 10 років він був заступником голови Голої Пристані. Після виборів змінилася влада і чоловік почав займатися іншими справами. ФСБ приїжджала до всіх, хто хоча б якось був у керівництві та на виборних посадах. Декого забирали надовго. Так забрали колишнього мера, заступником якого був мій брат. Чоловікові понад 70 років,

– розповів Ігор.

Були випадки, коли росіяни приїжджали до людей декілька разів. Вони схиляють до колаборації. Більшість людей відмовляються, але деякі не витримують тиску.

Ігор Кондратюк також постраждав через окупантів

Також російські окупанти залишили "сюрприз" Ігорю Кондратюку. 14 березня в будинок продюсера прилетів снаряд. Дім Кондратюка розташований неподалік від Києва, де тривалий час були російські військові. На щастя, на момент потрапляння снаряда в будинку нікого не було.

Ігор та його сім'я виїхали звідти ще 2 березня, коли за декілька кілометрів від них були російські танки.