Сейчас брат Кондратюка уехал с оккупированных территорий и находится в безопасном месте, однако за время войны ему пришлось пообщаться с российскими захватчиками.

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Игорь Кондратюк о пребывании брата в оккупации

Продюсер рассказал, что домой к брату приезжали сотрудники ФСБ. Они пытались склонить мужчину к измене Украины, стать коллаборантом.

К моему брату приходили. Вели какие-то переговоры. Когда он еще находился дома, работники ФСБ приехали машиной на херсонских номерах. Склоняли его к сотрудничеству,

– поделился Кондратюк.

Однако брат продюсера отказал россиянам, они ушли. Кондратюк отмечает, что неважно, что он сказал им, потому что была задача не сотрудничать и выжить. К счастью, это удалось сделать.

По словам Кондратюка, у работников ФСБ были определенные списки лиц, которые были при руководстве или на выборных должностях. А его брат когда-то был заместителем председателя города Голая Пристань в Херсонской области.

Более 10 лет он был заместителем председателя Голой Пристани. После выборов сменилась власть и мужчина начал заниматься другими делами. ФСБ приезжала ко всем, кто хоть как-то был в руководстве и на выборных должностях. Некоторых забирали надолго. Так забрали бывшего мэра, покровителем которого был мой брат. Мужчине более 70 лет,

– рассказал Игорь.

Были случаи, когда россияне приезжали к людям несколько раз. Они склоняют к коллаборации. Большинство людей отказываются, но некоторые не выдерживают давление.

Игорь Кондратюк также пострадал из-за оккупантов

Также российские кафиры оставили "сюрприз" Игорю Кондратюку. 14 марта в дом продюсера прилетел снаряд. Дом Кондратюка расположен недалеко от Киева, где долгое время находились российские военные. К счастью, в момент попадания снаряда в доме никого не было.

Игорь и его семья уехали оттуда еще 2 марта, когда в нескольких километрах от них были российские танки.