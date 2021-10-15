25-річна Лурдес Леон не пішла стопами зіркової матері, але пов'язана з шоу-бізнесом, адже працює моделлю. Однак дівчина не хотіла б зупинятися на цій професії, від чого також її застерігає Мадонна.

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Вона весь час каже: "Дій обережно і думай про те, чим ти хочеш прославитися". Я багато думала про це останнім часом, тому що як модель ви в основному покладаєтеся на свою зовнішність. Це може тиснути й потенційно викликати почуття незахищеності,

– поділилась Лурдес.

"Очевидно, ви не будете виглядати однаково все життя. Моя мама дуже наполегливо змушує мене думати про те, чим я хочу бути відома крім своєї зовнішності. Я не хочу, щоб люди запам'ятовували мене тільки через це", – додала дівчина.



Лурдес Леон у новій фотосесії / Фото Interview Magazine

Про стосунки зі знаменитою мамою

Лурдес Леон зізналась, що Мадонна намагалась виховувати дітей без привілеїв. Але донька артистки визнає, що вона однаково отримала чимало можливостей завдяки мамі.

Я думаю, моя мама бачила всіх цих дітей відомих людей, і вона подумала: "Мої діти не будуть такими". Крім того, мені здається, що якщо ваші батьки платять за речі, це дає їм важелі тиску на вас. Моя мама схиблена на контролі, вона контролювала мене все моє життя,

– зізналась модель.

Дівчина додала, що завжди хотіла отримати незалежність від мами, яка занадто її контролювала. Тому зараз вона самостійно оплачує рахунки й витрачає лише свої гроші. Водночас Лурдес називає маму найпрацелюбнішою людиною у світі.

Нагадаємо, Мадонна є мамою 6 дітей: Лурдес, Рокко, Девіда, Естер, Стелле та Мерсі. Четверо з них знаменитість всиновила з африканської країни Малаві.