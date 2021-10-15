25-летняя Лурдес Леон не пошла по стопам звездной матери, но связана с шоу-бизнесом, ведь работает моделью. Однако девушка не хотела бы останавливаться на этой профессии, от чего также ее предостерегает Мадонна.

Интересно Виктория Бекхэм призналась, что помогло укрепить брак с мужем Дэвидом

Она все время говорит: "Действуй осторожно и думай о том, чем ты хочешь прославиться". Я много думала об этом в последнее время, потому что как модель вы в основном полагаетесь на свою внешность. Это может давить и потенциально вызывать чувство незащищенности,

– поделилась Лурдес.

"Очевидно, вы не будете выглядеть одинаково всю жизнь. Моя мама очень настойчиво заставляет меня думать о том, чем я хочу быть известна помимо своей внешности. Я не хочу, чтобы люди запоминали меня только из-за этого", – добавила девушка.



Лурдес Леон в новой фотосессии / Фото Interview Magazine

Об отношениях со знаменитой мамой

Лурдес Леон призналась, что Мадонна пыталась воспитывать детей без привилегий. Но дочь артистки признает, что она все равно получила немало возможностей благодаря маме.

Я думаю, моя мама видела всех этих детей известных людей, и она подумала: "Мои дети не будут такими". Кроме того, мне кажется, что если ваши родители платят за вещи, это дает им рычаги давления на вас. Моя мама помешана на контроле, она контролировала меня всю мою жизнь,

– призналась модель.

Девушка добавила, что всегда хотела получить независимость от мамы, которая слишком ее контролировала. Поэтому сейчас она самостоятельно оплачивает счета и тратит только свои деньги. В то же время Лурдес называет маму самым трудолюбивым человеком в мире.

Напомним, Мадонна – мама 6 детей: Лурдес, Рокко, Дэвида, Эстер, Стелле и Мерси. Четверо из них знаменитость усыновила из африканской страны Малави.