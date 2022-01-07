Щоб українці не забували традицій, – Оксана Муха розповіла про новий альбом колядок

Українська співачка Оксана Муха для багатьох земляків є прикладом берегині українських традицій. Артистка почала кар'єру з альбому колядок і тепер готує для шанувальників ще один альбом, в якому зібрала унікальні музичні твори.

Через пандемію коронавірусу Оксана досі не змогла презентувати новий альбом. Вона сподівається, що зовсім скоро таки зможе зробити це.

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Дуже боляче, коли працювала над цим декілька років і не можу презентувати творчістю людям, щоб її почули. Чекаю правильного часу,

– поділилася Оксана Муха.

Артистка додала, що знімати відео чи якусь казку на світу альбом не планує: "Думаю, є люди, яким це потрібно. Я не відчуваю такої потреби. Для мене найважливіше – зберігати, дізнаватися щось нове, знову зберігати. У нас не так багато є чого почути з давніх колядок і щедрівок".

Розмова з Оксаною Мухою записала в межах проєкту "Інтерв'ю24"

Рік тому артистка презентувала збірник колядок: "Для того, щоб українці не забували традицій. Я написала: "Різдвяна традиція від Оксани Мухи". Колядки та щедрівки. Їх є приблизно сто. З нотами, зі всіма куплетами. Кожна є надзвичайно цікавою. для мене дуже важливо, щоб люди мали звідки черпати ідеї, виконували твори, які залишили нам предки. Вони тоді мали дуже сильну культуру, колорит".



Колядник від Оксани Мухи / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Я за те, щоб коляда і щедрівка закохували в себе. Я за те, щоб зберігати, обов'язково записувати, щоб звучав голос, красивий акомпанемент. Щоб мали чим пишатися, не хапалися за чуже, а любили та поважали своє,

– наголосила Муха.

Інтерв'ю з Оксаною Мухою у відеоформаті: дивіться відео онлайн