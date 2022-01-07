Из-за пандемии коронавируса Оксана еще не смогла презентовать новый альбом. Она надеется, что совсем скоро сможет сделать это.

Полный разговор здесь О новой любви, отношениях с сыном и музыкальном враге: откровенное интервью с Оксаной Мухой

Очень больно, когда работала над этим несколько лет и не могу презентовать творчеством людям, чтобы его услышали. Жду правильного времени,

– поделилась Оксана Муха.

Артистка добавила, что снимать видео или какую-то сказку альбом не планирует: "Думаю, есть люди, которым это нужно. Я не чувствую такой потребности. Для меня самое важное – хранить, узнавать что-то новое, снова хранить. У нас не так много есть что слушать из давних колядок и щедривок".

Разговор с Оксаной Мухой записал в рамках проекта "Интервью24".

Год назад артистка презентовала сборник колядок: "Для того, чтобы украинцы не забывали традиции. Я написала: "Рождественская традиция от Оксаны Мухи". Колядки и щедривки. Их примерно сто. С нотами, со всеми куплетами. Каждая чрезвычайно интересна. Мне очень важно, чтобы у людей было откуда черпать идеи, чтобы они исполняли произведения, которые оставили нам предки. У них тогда была очень сильная культура, колорит".

Колядник от Оксаны Мухи / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Я за то, чтобы коляда и щедривка влюбляли в себя. Я за то, чтобы хранить, обязательно записывать, чтобы звучал голос, красивый аккомпанемент. Чтобы было чем гордиться, не хватались за чужое, а любили и уважали свое,

– подчеркнула Муха.

В рамках рождественского спецпроекта "Святая ночь со звездами" Оксана Муха поделилась семейным рецептом кути, который можно посмотреть по ссылке.

Интервью с Оксаной Мухой в видеоформате: смотрите видео онлайн