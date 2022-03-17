Відома українська співачка Наталія Могилевська розповіла про своє життя під час війни. Вона зізналась, що її будинок не надто надійний для життя.

До теми Alyona Alyona закликала українців не сваритися через мову: "Давайте будемо єдині"

Як Наталя Могилевська ховається від вибухів

Виконавиця не має укриття, в яке могла б заховатися під час тривоги чи обстрілів. Тому ховається під ліжком.

У мене картонний будиночок, там я спала під ліжком просто щоб не вбило від скла, а так у мене там нема ні підвалу, нічого. Я хоч дві годинки в день можу в підземці побути у спокої й люди настільки мене підтримують,

– зізналась співачка.

Зауважимо, знаменитість має приватний будинок на Осокорках. Там вона прихистила рідних – вагітну сестру й друзів. Через тривожність її близькі не турбуються про своє здоров'я, тож Могилевська закликає бути уважними до себе та інших.

Наталя Могилевська додала, що робить усе те, чим може допомогти, й що вміє робити.

"В мене зараз мав би бути величезний тур. Я співачка, я повинна робити свою роботу. Кожен має робити те, що він може. У мене є дві класні речі – перше, це слово, пісні. Я маю слово, я маю концерти. Ще у мене є вода. У мене є свердловина. Я беру водичку і привожу її до метро, яке ближче з мого боку", – поділилась зірка.