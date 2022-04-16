"А що ж ти з ним обіймалася": Оля Полякова розповіла, як її кинув друг Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров – давній прихильник політики Кремля, але це не заважало Олі Поляковій публічно вітати його з днем народження та обійматися в Дубаї. Як з'ясувалося 24 лютого, не такі вони вже й друзі. За 50 днів війни співак жодного разу не запитав, як вона.

Ще півтора місяця тому в українського шоу-бізу було багато зіркових друзів на Росії. Однак після повномасштабного вторгнення Путіна в Україну всі показали своє справжнє обличчя. Серед них і Філіп Кіркоров. Він з 2015 року фігурує в "Миротворці", але Полякова та Остапчук вважали його другом.

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Оля Полякова про друга Філіпа Кіркорова

Співачка в розпачі заявила, що ані Філіп Кіркоров, ані інші зірки російського шоу-бізу не об'явилися за майже два місяці війни.

Мені часто кажуть: "А що ж ти з Філіпом Кіркоровим обіймалася? А тепер що?" І він не зателефонував. Ніхто не зателефонував, ніхто не запитав: "Як ти? Як твої діти? Що в тебе? Як тобі допомогти?",

– зізналася Оля Полякова.

Оля Полякова з Філіпом Кіркоровим / Фото з інстаграму співачки

у перший день війни з другом Кіркоровим посварився й Вова Остапчук. Вони послали одне одного в мережі після того, як шоумен написав: "Що? Мовчиш?"

На думку артистки, зірки з Росії бояться не так Путіна, як страшної правди про звірства їхніх вояк в Україні. Наприклад, історії про розстріляну подругу її доньки Маші.

"Я думаю, що вони бояться. Це така страусина поведінка, коли ти не хочеш знати правду… Вони не хочуть цю правду чути. Вони хочуть жити у своєму якомусь закритому світі. Так, мабуть, спокійніше. Бог їм усім суддя", – висловилася Полякова.

У мене немає до них жодних почуттів. Вони для мене просто не існують, їх більше немає у моєму всесвіті. Бо це боягузи,

– сказала співачка про Кіркорова та інших друзів з Росії.

Що відомо про дружбу Олі Полякової з Кіркоровим