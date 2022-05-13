"Що ще приготувало тобі життя": ONUKA чуттєво привітала сина з днем народження

Українська співачка Ната Жижченко (лідер гурту ONUKA) 13 травня два роки тому стала матір'ю. Сьогодні її син Олександр святкує день народження. Жінка розповіла, що за цей час малюк встиг пережити пандемію та війну.

Хлопчик народився у Нати Жижченко та її чоловіка Євгена Філатов у перші місяці жорсткого карантину 2020 року. Саме тоді у світі "бушувала" пандемія коронавірусу. Відтак, жінка народжувала у непростих умовах.

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Зараз вона змушена берегти життя сину через війну, яку розгорнула Росія. Перший час сім'я жила в Україні, а зараз жінка готується до туру у США на підтримку українців. Проте вона не могла не поділитись у мережі теплими фото свого Сашка.

Народився в розквіт пандемії, перший рік зустрів в новій реальності ковідного світу, другий рік проводжає війна. Цікаво, що ще приготувало тобі життя? Та наодинці з собою, розмірковуючи над подіями минулого у контексті сьогодення, на межі часів створюється майбутнє. А де ж ми розпочинаємось? Там, де ми завершуємо свій шлях. З твоїм днем,

– каже ONUKA.

На першому фото можна побачити, що у хлопчика травмована рука – в одну зі старіших дописів Ната розповіла, що він її зламав. На інших кадрах також можна розгледіти щасливі миті з перших років дитинства Олександра.

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

У коментарях хлопчика привітали чимало зіркових колег: Женя Галич, Alina Pash, гурт Bahroma, Валерій Бебко з The Hardkiss.

Що відомо про особисте життя Нати та Євгена