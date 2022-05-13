Мальчик родился у Наты Жижченко и ее мужа Евгения Филатов в первые месяцы жесткого карантина 2020 года. Именно тогда в мире "бушевала" пандемия коронавируса. Следовательно, женщина рожала в непростых условиях.

К слову Сергей Притула признался, что выдала ему 4-летняя дочь, когда он спросил о войне.

Сейчас она вынуждена беречь жизнь сыну из-за войны, которую развернула Россия. Первое время семья жила в Украине, а сейчас женщина готовится к туру в США в поддержку украинцев. Однако она не могла не поделиться в сети теплыми фотографиями своего Саши.

Родился в расцвете пандемии, первый год встретил в новой реальности ковидного мира, второй год провожает война. Интересно, что тебе еще приготовила жизнь? Но наедине с собой, размышляя над событиями прошлого в настоящем, на грани времен создается будущее. А где мы начинаемся? Там, где мы завершаем свой путь. С твоим днем,

– говорит ONUKA.

На первом фото можно увидеть, что у мальчика травмированная рука – в одну из более старых сообщений Ната рассказала, что он ее сломал. На других кадрах можно разглядеть счастливые мгновения с первых лет детства Александра.

Для просмотра всех фото листайте направо:

В комментариях мальчика поздравили немало звездных коллег: Женя Галич, Alina Pash, группа Bahroma, Валерий Бебко из The Hardkiss.

Что известно о личной жизни Наты и Евгения