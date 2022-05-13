Мальчик родился у Наты Жижченко и ее мужа Евгения Филатов в первые месяцы жесткого карантина 2020 года. Именно тогда в мире "бушевала" пандемия коронавируса. Следовательно, женщина рожала в непростых условиях.
К слову Сергей Притула признался, что выдала ему 4-летняя дочь, когда он спросил о войне.
Сейчас она вынуждена беречь жизнь сыну из-за войны, которую развернула Россия. Первое время семья жила в Украине, а сейчас женщина готовится к туру в США в поддержку украинцев. Однако она не могла не поделиться в сети теплыми фотографиями своего Саши.
Родился в расцвете пандемии, первый год встретил в новой реальности ковидного мира, второй год провожает война. Интересно, что тебе еще приготовила жизнь? Но наедине с собой, размышляя над событиями прошлого в настоящем, на грани времен создается будущее. А где мы начинаемся? Там, где мы завершаем свой путь. С твоим днем,
– говорит ONUKA.
На первом фото можно увидеть, что у мальчика травмированная рука – в одну из более старых сообщений Ната рассказала, что он ее сломал. На других кадрах можно разглядеть счастливые мгновения с первых лет детства Александра.
Для просмотра всех фото листайте направо:
В комментариях мальчика поздравили немало звездных коллег: Женя Галич, Alina Pash, группа Bahroma, Валерий Бебко из The Hardkiss.
Что известно о личной жизни Наты и Евгения
- Украинская артистка из Киева держит личную жизнь подальше от посторонних глаз. Она уже 13 лет находится в отношениях с фронтменом группы The Maneken, украинским продюсером Евгением Филатовым.
- Пять из них пара состоит в браке. В мае 2020 года у влюбленных родился сын. Женщина признавалась, что не планировала рожать, максимум усыновить.
- Однако во время гастрольного тура в Китае она узнала, что забеременела. Неделей раньше она сказала своим родителям, что не хочет иметь детей.