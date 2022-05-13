Хлопчик народився у Нати Жижченко та її чоловіка Євгена Філатов у перші місяці жорсткого карантину 2020 року. Саме тоді у світі "бушувала" пандемія коронавірусу. Відтак, жінка народжувала у непростих умовах.

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Зараз вона змушена берегти життя сину через війну, яку розгорнула Росія. Перший час сім'я жила в Україні, а зараз жінка готується до туру у США на підтримку українців. Проте вона не могла не поділитись у мережі теплими фото свого Сашка.

Народився в розквіт пандемії, перший рік зустрів в новій реальності ковідного світу, другий рік проводжає війна. Цікаво, що ще приготувало тобі життя? Та наодинці з собою, розмірковуючи над подіями минулого у контексті сьогодення, на межі часів створюється майбутнє. А де ж ми розпочинаємось? Там, де ми завершуємо свій шлях. З твоїм днем,

– каже ONUKA.

На першому фото можна побачити, що у хлопчика травмована рука – в одну зі старіших дописів Ната розповіла, що він її зламав. На інших кадрах також можна розгледіти щасливі миті з перших років дитинства Олександра.

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

У коментарях хлопчика привітали чимало зіркових колег: Женя Галич, Alina Pash, гурт Bahroma, Валерій Бебко з The Hardkiss.

Що відомо про особисте життя Нати та Євгена