Хлопчик народився у Нати Жижченко та її чоловіка Євгена Філатов у перші місяці жорсткого карантину 2020 року. Саме тоді у світі "бушувала" пандемія коронавірусу. Відтак, жінка народжувала у непростих умовах.
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Зараз вона змушена берегти життя сину через війну, яку розгорнула Росія. Перший час сім'я жила в Україні, а зараз жінка готується до туру у США на підтримку українців. Проте вона не могла не поділитись у мережі теплими фото свого Сашка.
Народився в розквіт пандемії, перший рік зустрів в новій реальності ковідного світу, другий рік проводжає війна. Цікаво, що ще приготувало тобі життя? Та наодинці з собою, розмірковуючи над подіями минулого у контексті сьогодення, на межі часів створюється майбутнє. А де ж ми розпочинаємось? Там, де ми завершуємо свій шлях. З твоїм днем,
– каже ONUKA.
На першому фото можна побачити, що у хлопчика травмована рука – в одну зі старіших дописів Ната розповіла, що він її зламав. На інших кадрах також можна розгледіти щасливі миті з перших років дитинства Олександра.
Для перегляду усіх фото гортайте направо:
У коментарях хлопчика привітали чимало зіркових колег: Женя Галич, Alina Pash, гурт Bahroma, Валерій Бебко з The Hardkiss.
Що відомо про особисте життя Нати та Євгена
- Українська артистка з Києва тримає особисте життя подалі від сторонніх очей. Вона вже 13 років перебуває у стосунках з фронтменом гурту The Maneken, українським продюсером Євгеном Філатовим.
- П'ять з них пара перебуває у шлюбі. У травні 2020-го у закоханих народився син. Жінка зізнавалась, що не планувала народжувати, максимум – всиновити.
- Проте під час гастрольного туру в Китаї вона дізналась, що завагітніла. Тиждень до цього вона сказала своїм батькам, що не хоче мати дітей.