"Попри вибухи, я тримаюся": Потап згадав, що писав йому син з підвалу, поки він був за кордоном

Близько пів року війни репер Потап провів за кордоном, водночас його син встиг відчути на собі війну. Зірковий батько навіть зберіг повідомлення, яке надіслав йому Андрій з підвалу.

Репер і продюсер Потап повернувся до України, тому тепер дає інтерв'ю та розповідає, що робив всі пів року війни. Він зізнався, що опинився в Іспанії не тому, що перестраховувався від вторгнення.

Читайте також Плакав і вибачався, – Потап назвав російського артиста, який подзвонив йому на початку війни

Потап згадав, що йому писав син з України

"На 16 була "назначена" війна. І ми сиділи з Настею, як всі українці, вдома. І чекали. І ось у нас за графіком 20 лютого була Іспанія. Треба було записувати пісню. Настя сказала: "Давай маму візьмемо". Я ще синові зателефонував. "Поїдеш?" Він каже: "Ні. Я з дівчиною погуляю". На три дні я поїхав. 300 євро в кишені і три футболки", – згадав Потап.

Коли почалося вторгнення, репер начебто рвався додому, але вирішив, що правильнішим буде рішення залишитися. Однак у нього краялося серце від повідомлень сина Андрія, який відчув на собі, що таке війна.

Я собі навіть зберіг меседж, який він мені надіслав: "Тату, не хвилюйся. Ми в підвалі. Попри вибухи, я тримаюся, підтримую маму, щоб вона не плакала". Як витримати, коли тобі таке твоя дитина пише, а ти за кордоном опинився… У мене розривалося серце,

– зізнався Потап.

Продюсер потім доклався, щоб вивезти колишню дружину та сина за кордон. "Скільки я зробив, щоб їх перевезти. І скільки зробив для інших тисяч людей. Після цього я думаю, що я можу робити в цьому житті все, що завгодно".

Як син Потапа переживав війну