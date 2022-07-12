Олександр Свідіренко є гітаристом оркестру Міністерства оборони України. Зараз він перебуває на службі в ЗСУ. Саме там зняв відео на авторську пісню "Єдина".
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Що Свідіренку написала Дорофєєва
Також Олександр був учасником 12 сезону проєкту "Голос країни". Тоді він потрапив до команди Наді Дорофєєвої. Але почалася війна й участь в проєкті довелося відкласти до перемоги. Зараз хлопець перебуває на службі, однак навіть там не може жити без музики, знаходить час для творчості.
На особистій сторінці в інстаграмі захисник опублікував відео, на якому під акомпанемент гітари виконав авторську пісню "Єдина". Зворушлива композиція розчулила зіркову тренерку Олександра – Надю Дорофєєву. У коментарях вона залишила воїну приємні слова: "Пишаюсь тобою".
Інші прихильники Олександра також не залишають його без компліментів. У час війни для хлопця особливо важлива підтримка шанувальників, тому вони засипають його приємними словами.
- "Так красиво! Дякую вам!"
- "Сашо, вийшло неймовірно! Ця пісня – моя любов!"
- "Неймовірно чуттєва та гарна пісня! Бережи себе!"
- "Дуже зворушливо. Нехай Бог вас оберігає!"
- "Чудова пісня!"
Олександр Свідіренко на "Голосі країни": дивіться відео онлайн