Александр Свидиренко является гитаристом оркестра Министерства обороны Украины. В настоящее время он находится на службе в ВСУ. Там снял видео на авторскую песню "Єдина".
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Что Свидиренко написала Дорофеева
Также Александр был участником 12 сезона проекта "Голос країни". Тогда он попал в команду Нади Дорофеевой. Но началась война, и участие в проекте пришлось отложить до победы. Сейчас парень находится на службе, но даже там не может жить без музыки, находит время для творчества.
На личной странице в инстаграмме защитник опубликовал видео, где под аккомпанемент гитары исполнил авторскую песню "Єдина". Трогательная композиция растрогала звездную тренера Александра – Надю Дорофееву. В комментариях она оставила воину приятные слова: "Горжусь тобой".
Другие поклонники Александра также не оставляют его без комплиментов. Во время войны для парня особенно важна поддержка поклонников, поэтому они засыпают его приятными словами.
- "Так красиво! Спасибо вам!"
- "Саша, получилось невероятно! Эта песня – моя любовь!"
- "Невероятно чувственная и хорошая песня! Береги себя!"
- "Очень трогательно. Пусть Бог вас оберегает!"
- "Классная песня!"
Александр Свидиренко на "Голосі країни": смотрите видео онлайн