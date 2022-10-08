Український телеведучий Ігор Кондратюк упродовж 2003 – 2008 років продюсував музичний проєкт "Шанс". Тоді ж над учасниками шоу працювала тренерка Наталія Могилевська.

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Ігор Кондратюк про роботу з Могилевською

Продюсер і ведучий згадав, як йому працювалося зі співачкою Наталією Могилевською. Ігор Кондратюк зізнався, що хоч без конфліктів не обходилося, він її поважає.

Вона суперенергійна, крута, яскрава, бомбічна. Вона може все у шоубізнесі, включаючи продюсування. Людина, якій не потрібен продюсер, хоч вона завжди бідкалась – от був би у мене продюсер. А я кажу: "та який продюсер тебе переживе". Дуже талановита і крута дівчина,

– поділився чоловік.

"Вона трохи некерована. Може запізнитись на зйомку. А в нас тоді вже прямі ефіри були. І коли вона запізнювалася, а в нас починалися зйомки рано, було реаліті-шоу цілого дня, а Наташа спить. До скандалів доходило, звісно. Ми всім платили. Наталя бісила, але її всі поважали. Ми потім навіть відпочивали один від одного після "Шансу". Але вона дуже крута".

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Тіна Кароль могла також взяти участь у проєкті "Шанс", але не пройшла. Ігор Кондратюк зізнається, що тоді не бачив у співачці суперзірку, якою вона стала зараз.

"Чорний питав мене – ну як тобі? Я говорю: "Ну цікава дівчина, цікава інтонація в голосі". Він теж певний час сумнівався. Усі продюсери сумніваються, доки артист не заробить перший мільйон чи не збере Палац України".

Цікаво, що Володимир Завадюк називав двох найбільш конфліктних співачок в українському шоубізнесі. Це якраз Тіна Кароль і Наталія Могилевська, за словами продюсера. Втім, Завадюк однаково їх любить і поважає.