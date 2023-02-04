Мені їх шкода, – Світлана Тарабарова про зіркових колег, які обрали Росію

Співачка Світлана Тарабарова – колишня учасниця гурту Real O, але єдина з колективу, яка обрала Україну. Вона поділилась, що думає про колег з протилежною позицією.

Світлана Тарабарова у новому інтерв'ю висловилась про зіркових колег, які змінили позицію після 24 лютого та обрали Україну. Також вона розповіла про те, як ставиться до тих артистів, які зробили навпаки.

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Тарабарова про колег-зрадників

Зірка згадала про колишніх учасниць гурту Real O, в якому співала й вона. Але лише Світлана залишилась з проукраїнською позицією.

Мені їх шкода. Це люди, які не відчувають, що в цьому житті є сенсом, за що треба боротися. Гроші? Я так розумію, що вони обирають гроші. Інше я не можу зрозуміти,

– поділилась артистка.

Інтерв'юерка припустила, що таке рішення ці артисти зробили заради сімей – так відсутність позиції пояснювала Регіна Тодоренко. Але для Світлани Тарабарової це не аргумент. Вона також додала, що вже не витрачає свою енергію на зрадників.

"Є багато сімей, які виїхали з Росії і підтримують Україну, які змінили своє життя, як і всі ми, покидали свої будинки, речі, попродавали бізнеси, якщо встигли. На таких людях хочу робити акценти. А на тих, хто обирає особисту зраду... Ти зраджуєш себе як людину. Як ти можеш виховувати дитину, якщо ти не можеш сказати, що в потрібний момент ти не підтримала своїх людей, не стала на бік справедливості? Якщо їм спокійно спиться, то ок".

Ми і без них впораємося, ми вистоїмо, житимемо у класній країні. Ми вже живемо в класній країні, попри ракети та обстріли. Подивись – нас не зламати, у нас є правильні орієнтири, свобода, цілі, а це не купиш за гроші. Після перемоги ми все відбудуємо... Ми почали цінувати своє, на жаль, такою ціною. А тих – мені шкода,

– підсумувала зірка.

Інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, про особисту зустріч у Маямі з однією зі зрадниць, Регіною Тодоренко, розповіла акторка Вікторія Варлей. Тоді вона запитала товаришку про її позицію – та виправдовувалась, що їй складно через сім'ю та дітей. Чоловік Тодоренко, росіянин Топалов, заявив, що війна – це "повний крах і триндець". Утім, він не є таким "красномовним" у Москві.