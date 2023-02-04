Светлана Тарабарова в новом интервью высказалась о звездных коллегах, которые изменили позицию после 24 февраля и избрали Украину. Также она рассказала о том, как относится к тем артистам, которые сделали наоборот.

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Тарабарова о коллегах-предателях

Звезда вспомнила о бывших участницах группы Real O, в которой пела и она. Но только Светлана осталась с проукраинской позицией.

Мне их жалко. Это люди, которые не чувствуют, что в этой жизни смысл, за что надо бороться. Деньги? Я так понимаю, что они выбирают деньги. Другое я не могу понять,

– поделилась артистка.

Интервьюер предположила, что такое решение эти артисты сделали ради семей – так отсутствие позиции объясняла Регина Тодоренко. Но для Светланы Тарабаровой это не довод. Она также добавила, что уже не тратит свою энергию на предателей.

"Есть много семей, которые уехали из России и поддерживают Украину, которые изменили свою жизнь, как и все мы, покидали свои дома, вещи, попродавали бизнесы, если успели. На таких людях хочу делать акценты. А на тех, кто выбирает личное предательство… Ты изменяешь себе как человеку. Как ты можешь воспитывать ребенка, если ты не можешь сказать, что в нужный момент ты не поддержала своих людей, не встала на сторону справедливости? Если им спокойно спится, то ок".

Мы и без них справимся, мы устоим, будем жить в классной стране. Мы уже живем в классной стране, несмотря на ракеты и обстрелы. Посмотри – нас не сломать, у нас есть правильные ориентиры, свобода, цели, а это не купишь за деньги. После победы мы все отстроим... Мы начали ценить свое, к сожалению, такой ценой. А тех – мне жаль,

– подытожила звезда.

Интервью со Светланой Тарабаровой: смотрите видео онлайн

Напомним, о личную встречу в Майами с одной из предательниц, Региной Тодоренко, рассказала актриса Виктория Варлей. Тогда она спросила товарища о ее позиции – и оправдывалась, что ей сложно из-за семьи и детей. Муж Тодоренко, россиянин Топалов, заявил, что война – это "полный крах и триндец". Впрочем, он не такой "красноречивый" в Москве.