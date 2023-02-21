Переможниця "Холостяка-1" розповіла, що американці запитують в українок: "Мають стереотип"

Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна зізналася, як чоловіки в Америці ставляться до українок. Виявляється, що серед американців поширений стереотип, нібито дівчата з України мріють одружити на собі іноземця, щоб оселитися за кордоном.

Чому американці з обережістю ставляться до українок

Через це американці на перших побаченнях обов'язково уточнюють її плани. Шульгіна зізнається, що в українок запитують, чи мають вони документи.

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За її словами, мало бути гарною, для американців також важливо, щоб у тебе були документи.

Зі мною зараз можуть сперечатися дівчата, але скільки я ходила на побачення, в мене завжди питали, чи є в мене документи,

– розповіла переможниця "Холостяка".

Олександра Шульгіна розповідає, що чоловіки в Америці на перших побаченнях намагаються перевірити, чи перед ним не жінка, котра хоче вийти заміж, легально і назавжди отримати право жити та працювати в Америці.

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Шульгіна каже, що після того, як досить часто чула такі запитання від американців, вона зосередилася не на особистому житті, а на бізнесі та особистісному розвитку в Америці.

"Зараз дуже багато приїхало дівчат з України. Вони всі в пошуках чоловіка, але секрет такий: щоб цей чоловік з тобою був, будував сім’ю, народжував дітей, допомагав, тобі потрібно бути особистістю. Американці не люблять жінок-паразитів, які присмоктуються, і їм потрібні гроші", – додала українка.

Дивіться інтерв'ю з Олександрою Шульгіною: відео



Особисте життя Олександри Шульгіної

Додамо, що сама Олександра Шульгіна вже понад 3 роки живе у Сполучених Штатах, де й познайомилась з теперішнім чоловіком. Його ім'я зірка не розголошує, однак зізналась, що він з Латинської Америки та займається нерухомістю.

Заради коханого Шульгіна переїхала з Маямі до Лос-Анджелеса. Їхні заручини відбулись у січні, коли дівчина ще була вагітною. У червні Шульгіна стала мамою.

Раніше у неї були стосунки з Максимом Чмерковським – головним героєм проєкту "Холостяк", що на "СТБ". Разом з ним вона переїхала у США і мала роман близько півроку, проте пара розійшлася.