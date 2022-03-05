Ще один учасник "Холостячки" вступив до тероборони: "Назад дороги немає"

Учасник першого сезону "Холостячки" Ілля Рибальченко пішов захищати Київ услід за іншими героями популярного шоу.

Учасник популярного шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною повідомив, що вступив до тероборони. Відповідний допис він опублікував у себе в інстаграмі.

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Ілля Рибальченко в міськобороні

Назад дороги немає! Чоловіком не народжуються, ним стають, хтось у 10 років, а хтось і у 40 ховається за маминою спідницею! Неважливо хто ти: артист чи співак, солдат чи шоумен, насамперед ти – українець і це твій дім,

– пояснив своє рішення Ілля.

Чоловік додав, що після окупації Криму, Донецька та Луганська, настав час повернути наше. Він поділився, що не міг сидіти вдома, ховатися в підвалах чи взагалі втікати з країни.

"Це війна не десь, а біля порога мого дому. Це моя країна, і кожен українець просто зобов'язаний захищати свій будинок! Тому 25 лютого підписав договір та вступив до міськоборони нашої столиці. Тисячі наших чоловіків так само вчинили й теж взяли зброю та направили на оборону своєї країни. Я гордий за наш народ і нашу державу – це як ніколи згуртувало нас в один великий кулак. Ми обов'язково переможемо, Господь все бачить, хто має рацію, а хто ні", – підсумував Рибальченко.



Ілля Рибальченко / Фото з інстаграму Іллі Рибальченка

Учасники "Холостячки" захищають Україну

Переможець 2 сезону проєкту Андрій Задворний добровільно приєднався до Збройних сил України;

Учасник 2 сезону Максим Тарапата став на територіальну оборону Києва.

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Текст публікації Іллі Рибальченка

Назад дороги немає!

Чоловіком не народжуються, ним стають, хтось у 10 років, а хтось і у 40 ховається за маминою спідницею! Неважливо хто ти: артист чи співак, солдат чи шоумен, насамперед ти – українець і це твій дім.

Спочатку у нас окупували одну "кімнату" – Крим, потім ще дві – Донецьк та Луганськ, тепер настав час і ми заберемо наше по праву!

Я не міг сидіти вдома, по підвалах чи ще гірше – поїхати з країни. Це війна не десь, а біля порога мого дому. Це моя країна, і кожен українець просто зобов'язаний захищати свій будинок!

Тому 25 лютого підписав договір та вступив до міськоборони нашої столиці. Тисячі наших чоловіків так само вчинили й теж взяли зброю та направили на оборону своєї країни. Я гордий за наш народ і нашу державу – це як ніколи згуртувало нас в один великий кулак. Ми обов'язково переможемо, Господь все бачить, хто має рацію, а хто ні.

Слава Україні.