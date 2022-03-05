Участник популярного шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной сообщил, что поступил в терроборону. Соответствующее сообщение он опубликовал у себя в инстаграмме.

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Илья Рыбальченко в горобороне

Обратно дороги нет! Мужчиной не рождаются, им становятся, кто в 10 лет, а кто и в 40 прячется за маминой юбкой! Неважно кто ты: артист или певец, солдат или шоумен, прежде ты – украинец и это твой дом,

– объяснил свое решение Илья.

Мужчина добавил, что после оккупации Крыма, Донецка и Луганска, пора вернуть наше. Он поделился, что не мог сидеть дома, прятаться в подвалах или вообще бежать из страны.

" Это война не где-то там, а у порога моего дома. Это моя страна и каждый украинец просто обязан оборонять свой дом! Поэтому я 25 февраля подписал контракт и вступил в гороборону нашей столицы. Тысячи наших мужчин так же поступили и так же взяли оружие и направили на оборону своей страны. Я горд за наш народ и нашу державу – это как никогда сплотило нас в один большой кулак. Мы обязательно победим, Господь все видит, кто прав, а кто нет", – подытожил Рыбальченко.



Илья Рыбальченко / Фото из инстаграммы Ильи Рыбальченко

Участники "Холостячки" защищают Украину

Победитель 2 сезона проекта Андрей Задворный добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины ;

Участник 2 сезона Максим Тарапата стал на территориальную оборону Киева .

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Текст публикации Ильи Рыбальченко

Назад дороги нет!

Мужчиной не рождаются, им становятся, кто-то в 10 лет, а кто-то и в 40 прячется за маминой юбкой! Не важно кто ты: артист или певец, солдат или шоумен, в первую очередь ты – украинец и это твой дом. Сперва у нас оккупировали одну комнату – Крым, потом ещё две – Донецк и Луганск, теперь пришло время и мы заберём наше по праву!

Я не мог сидеть дома, по подвалам или ещё хуже – уехать со страны. Это война не где-то там, а у порога моего дома. Это моя страна и каждый украинец просто обязан оборонять свой дом!

Поэтому я 25 февраля подписал контракт и вступил в гороборону нашей столицы. Тысячи наших мужчин так же поступили и так же взяли оружие и направили на оборону своей страны. Я горд за наш народ и нашу державу – это как никогда сплотило нас в один большой кулак. Мы обязательно победим, Господь все видит, кто прав, а кто нет.

Слава Украине.