Щасливі і закохані: дівчина Іраклі Макацарія прийшла підтримати його на "Танцях з зірками"

Герой "Холостяка-6" Іраклі Макацарія став суддею нового сезону шоу "Танці з зірками". На деякі ефіри підтримати коханого приходить Ліза Чичуа. Вони обоє насолоджуються кожним моментом й інколи діляться спільними світлинами у мережі.

Зіркова пара не часто з'являється на публіці, тому кожне фото привертає увагу шанувальників. Ліза завжди підтримує коханого і на проєкті "Танці з зірками" також поруч із ним.

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Нове фото Іраклі Макацарія з коханою

Іраклі позував поруч із коханою на тлі яскравих екранів. Для прямого ефіру "Танців з зірками" він одягнув класичний костюм, сорочку, краватку та елегантні туфлі. Ліза постала перед об'єктивом у чорній мінісукні, яка підкреслила її довгі стрункі ноги і витончену талію.

Також одягнула чорні колготи й поєднала вбрання з туфлями на високих підборах. Волосся вона зібрала ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну вроду.

На обличчях Лізи та Іраклі сяяли усмішки. Видно, що закохані щасливі разом і між ними панує справжнє, щире кохання.



Ліза Чичуа та Іраклі Макацарія / Фото з інстаграму Лізи Чичуа