Звездная пара не часто появляется на публике, поэтому каждое фото привлекает внимание поклонников. Лиза всегда поддерживает любимого и на проекте "Танцы со звездами" также рядом с ним.

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Новое фото Иракли Макацария с любимой

Иракли позировал рядом с любимой на фоне ярких экранов. Для прямого эфира "Танцев со звездами" он надел классический костюм, рубашку, галстук и элегантные туфли. Лиза предстала перед объективом в черном мини-платье, которое подчеркнуло ее длинные стройные ноги и изящную талию.

Также надела черные колготки и соединила наряд с туфлями на высоком каблуке. Волосы она собрала сзади, а на лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту.

На лицах Лизы и Иракли сверкали улыбки. Видно, что влюбленные счастливы вместе и между ними царит настоящая, искренняя любовь.



Лиза Чичуа и Иракли Макацария / Фото из инстаграма Лизы Чичуа

Напомним, Лиза уже не в первый раз приходит на прямой эфир танцевального шоу. На открытии 10-го сезона девушка появилась в красно-черном пиджаке и брюках.