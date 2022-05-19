65-річний лідер гурту ДДТ Юрій Шевчук публічно засуджує війну, так звану спецоперацію Путіна, та відмовляється бодай якось бути причетним до пропагандистської символіки. Так, на великому сольнику в рідній Уфі музикант зі сцени нагадав глядачам про патріотизм.

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Смілива заява Шевчука з ДДТ про Батьківщину

Батьківщина, друзі, – це не дупа президента, яку треба весь час ялозити, цілувати. Батьківщина – це бабуся-жебрачка на вокзалі, яка продає картоплю. Ось це – Батьківщина,

– виголосив Юрій Шевчук.

Після цих слів багатотисячна арена зірвалася оплесками.

Цікаво, що заяву про Батьківщину Юрій Шевчук зробив перед тим, як виконати пісню "Любовь". Її він написав 1996 року після війни в Чечні, і, як зізнався в Уфі, саме вона "його врятувала".

Юрій Шевчук з гурту ДДТ відзначився заявою про батьківщину: дивіться відео онлайн

Після концерту Шевчука допитували правоохоронці Безумовно, безслідно слова Юрія Шевчука не минули. Після концерту на нього чекали силовики. Про це в інстаграмі повідомив директор продюсерського центру "Радус" Радмір Усаєв. Відразу після концерту за лаштунки проникли силовики, ізолювали Юрія від групи і протягом години вели бесіду по факту минулого концерту, висловлювань Шевчука щодо війни й Батьківщини,

– розповів продюсер. Він зізнався, що ті хотіли заарештувати музиканта, але дали йому підписати протокол і поїхали. "І знову Шевчук підтвердив, що він справжній мужик, бо жодного страху та пригніченості після затримання в ньому не було", – додав Радмір Усаєв.

Позиція Юрія Шевчука щодо війни в Україні

У квітні рок-гурт ДДТ мав би виступати в Тюмені, але їхній концерт зірвався. Усе тому, що в уже заброньованому залі з'явилася пропагандистська лідера Z. Шевчук з командою відмовився там співати й спробував домовитися за інший майданчик, але його їм не дали.

Однак музикант вважає, що ті проблеми з концертами, з якими зіткнулися російські зірки, – ніщо в порівнянні з війною в Україні: "Багато проблем, але вони нічого не коштують і нічого не значать у порівнянні з тим, що сталося. Це величезна біда, трагедія. Все інше блякне перед цим" .

. Цікаво, що тікати з Росії слідом за зірковими колегами Шевчук не планує: "Якщо мене звичайно не випихнуть, але це треба їм постаратися. Що я буду робити там в Європах цих. Я в Росії живу".

Крім того, співак запевняє, що на концертах працює безкоштовно, бо "всю свою зарплату віддає біженцям українським, яких теж немало в Росії".

Про це Юрій Шевчук з ДДТ розповів в інтерв'ю Олександру Плющеву.