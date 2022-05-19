65-летний лидер группы ДДТ Юрий Шевчук публично осуждает войну, так называемую спецоперацию Путина, и отказывается даже быть причастным к пропагандистской символике. Так, на большом сольнике в родной Уфе музыкант со сцены напомнил зрителям о патриотизме.

Читайте также Ее прокляли и здесь, и в Москве, – Дмитрий Танкович заговорил о судьбе гастролерши Лободы

Смелое заявление Шевчука из ДДТ о Родине

Родина, друзья, – это не ж*па президента, которую нужно все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, которая продает картошку. Вот это – Родина,

– произнес Юрий Шевчук.

После этих слов многотысячная арена сорвалась аплодисментами.

Интересно, что заявление о Родине Юрий Шевчук сделал перед тем, как исполнить песню "Любовь". Ее он написал 1996 года после войны в Чечне, и, как признался в Уфе, именно она "его спасла".

Юрий Шевчук из группы ДДТ отметился заявлением о родине: смотрите видео онлайн

После концерта Шевчука допрашивали правоохранители

Безусловно, бесследно слова Юрия Шевчука не прошли. После концерта его ждали силовики. Об этом в инстаграме сообщил директор продюсерского центра "Радус" Радмир Усаев.

Сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Юрия от группы и в течение часа вели беседу по факту прошлого концерта, высказываний Шевчука по поводу войны и Родины,

– рассказал продюсер.

Он признался, что те хотели арестовать музыканта, но дали ему подписать протокол и уехали. "И снова Шевчук подтвердил, что он настоящий мужик, потому что никакого страха и подавленности после задержания в нем не было", – добавил Радмир Усаев.

Позиция Юрия Шевчука по поводу войны в Украине

В апреле рок-группа ДДТ должна была выступать в Тюмени, но их концерт сорвался. Все потому, что в уже забронированном зале появилась пропагандистская буква Z. Шевчук с командой отказался там петь и попытался договориться за другую площадку, но ее им не дали.

Однако музыкант считает, что те проблемы с концертами, с которыми столкнулись российские звезды, – ничто по сравнению с войной в Украине: "Много проблем, но они ничего не стоят и ничего не значат по сравнению с произошедшим. Это огромная беда, трагедия. Все остальное меркнет перед этим".

Интересно, что бежать из России вслед за звездными коллегами Шевчук не планирует: "Если меня обычно не выпихнут, но это нужно им постараться. Что я буду делать там в этих Европах. Я в России живу".

Кроме того, певец уверяет, что на концертах работает бесплатно, потому что "всю свою зарплату отдает беженцам украинским, которых тоже немало в России".

Об этом Юрий Шевчук из ДДТ рассказал в интервью Александру Плющеву.