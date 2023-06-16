Військовослужбовець ЗСУ та новий голова Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка висловився про зміни у номінаціях в ефірі телемарафону. Євген Нищук повідомив, що переможця додаткової номінації не буде, передає 24 Канал.

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Євген Нищук про становище Шевченківської премії

Голова Шевченківського комітету повідомив, що після призначення він мав швидко проаналізувати всю ситуацію. Його завданням було сформувати новий склад комітету та обговорити з ним усі питання. На думку Євгена Нищука, в комітеті мають бути представники різних сфер.

Чимало колег Нищука погодились з тим, що додавати нову номінацію – не зовсім справедливо. Тому її вручати не будуть. У межах тижня вийде президентський указ, що поставить крапку щодо переможців Шевченківської премії-2023.

Багато колег казали, що змінювати гру під час гри не є дуже правильно. Щобільше, якісь доповнення треба робити вже на нову кампанію. І це розуміння ми знайшли... Себто будуть нагороджені ті, кого вже оголосили. А додаткова номінація посеред літа, коли в нас уже з вересня має починатися нова кампанія і подача заявок на 2024-ий, мені здається, є недоречним. Тому її не буде,

– повідомив Євген Нищук.

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