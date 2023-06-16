Военнослужащий ВСУ и новый председатель Комитета из Национальной премии имени Тараса Шевченко высказался об изменениях в номинациях в эфире телемарафона. Евгений Нищук сообщил, что победителя дополнительной номинации не будет, пишет 24 Канал.

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Евгений Нищук о положении Шевченковской премии

Глава Шевченковского комитета сообщил, что после назначения он должен был быстро проанализировать всю ситуацию. Его задачей было сформировать новый состав комитета и обсудить с ним все вопросы. По мнению Евгения Нищука, в комитете должны быть представители разных сфер.

Многие коллеги Нищука согласились с тем, что добавлять новую номинацию – не совсем справедливо. Потому ее вручать не будут. В рамках недели выйдет президентский указ, который поставит точку победителям Шевченковской премии-2023.

Многие коллеги говорили, что менять игру во время игры не очень правильно. Более того, какие-то дополнения нужно делать уже на новую кампанию. И это понимание мы нашли... То есть будут награждены те, кого уже объявили. А дополнительная номинация посреди лета, когда у нас уже с сентября должна начинаться новая кампания и подача заявок на 2024-й, мне кажется, неуместна. Потому ее не будет,

– сообщил Евгений Нищук.

Что было накануне