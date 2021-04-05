63-річна голлівудська акторка Шерон Стоун стала зіркою березневого номеру американського глянцю L'Officiel. Вона знялась в неймовірній фотосесії над океаном і продемонструвала розкішні образи від преміальних будинків мод.

На обкладинці L'Officiel USA акторка з'явилася в помаранчевому вбранні від італійського бренду Salvatore Ferragamo – у відвертому топі з розрізами та оригінальній обтислій спідниці. Шерон Стоун босоніж позувала на краю скелі, спокусливо склавши стрункі ніжки та відхилившись назад.

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Шерон Стоун для L'Officiel USA / Фото L'Officiel USA

Зірка приміряла безліч інших фантастичних образів. Вона постала в повністю прозорій чорній сукні з широкими рукавами з китицями від Tom Ford. Під вбрання з глибоким декольте Шерон Стоун одягла лише чорні трусики й красувалась в кадрі без бюстгальтера. Тому фото вийшло дуже пікантне.

Не менш ефектно знаменитість виглядала в приталеній сукні від британського преміального бренду Burberry, розшитій блискучим камінням. Позувала вона й у світло-коричневому пальті, під яке одягла чорні штани палаццо та черевики від Крістіана Лубутена, та розкішному штанному костюмі й білому капелюсі.

Шерон Стоун для L'Officiel USA / Фото L'Officiel USA