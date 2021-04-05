63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун стала звездой мартовского номера американского глянца L'Officiel. Она снялась в невероятной фотосессии над океаном и продемонстрировала роскошные образы от премиальных домов мод.

На обложке L'Officiel USA актриса появилась в оранжевом наряде от итальянского бренда Salvatore Ferragamo – в откровенном топе с разрезами и оригинальной обтягивающей юбке. Шэрон Стоун босиком позировала на краю скалы, соблазнительно сложив стройные ножки и отклонившись назад.

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Шерон Стоун для L'Officiel USA / Фото L'Officiel USA

Звезда примерила множество других фантастических образов. Она предстала в полностью прозрачном черном платье с широкими рукавами с кистями от Tom Ford. Под наряд с глубоким декольте Шэрон Стоун надела только черные трусики и красовалась в кадре без бюстгальтера. Поэтому фото получилось очень пикантное.

Не менее эффектно знаменитость выглядела в приталенном платье от британского премиального бренда Burberry, расшитом блестящими камнями. Позировала она и в светло-коричневом пальто, под которое надела черные брюки палаццо и туфли от Кристиана Лубутена, и роскошном брючном костюме и белой шляпе.

Шерон Стоун для L'Officiel USA / Фото L'Officiel USA