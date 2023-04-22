Зірка серіалу "Усі жінки – відьми" Догерті розлучається з чоловіком після 11 років шлюбу
Джерело:TMZ
Голлівудська акторка Шеннен Догерті, яка грала одну з головних ролей у серіалі "Усі жінки – відьми" розлучається зі своїм чоловіком, фотографом Куртом Ісваренко. В шлюбі подружжя прожило понад 11 років.
ЗМІ повідомляють, що голлівудська зірка ще з січня не живе разом з чоловіком. Раніше ми писали, що українська співачка Камалія розлучається з пакистанським мільярдером.
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Представниця акторки заявила, що розлучення – це останнє, чого хотіла Шеннен, проте в неї "не залишилося іншого виходу".
У документах на розлучення Догерті просить виплати подружніх аліментів. Додамо, що у пари немає спільних дітей, хоч вони прожили понад 11 років у шлюбі.
У інстаграмі 52-річна акторка опублікувала цікавий допис, який, ймовірно, пов'язаний з її розлученням.
Єдині люди, які заслуговують бути у вашому житті, це ті, хто ставиться до вас з любов’ю, добротою та цілковитою повагою,
– загадково написала Шеннен.
Що відомо про особисте життя Шеннен Догерті: коротко
- Шлюб з Куртом Ісварієнко став для акторки третім. Вони одружилися в жовтні 2011 року. Курт підтримував кінозірку, коли та боролась з онкологією.
- Нагадаємо, що перший чоловік Шеннен – музикант Ешлі Гемілтон. Вони були одружені лише кілька місяців – з вересня 1993 по квітень 1994 року, а потім подали на розлучення.
- Другим чоловіком акторки став продюсер Рік Саломон. Їхній семимісячний шлюб було анульовано 2003 року.
Додамо, що творчий доробок Шеннен Догерті налічує понад 60 проєктів. Актриса найбільш відома своїми ролями у серіалах "Беверлі-Гіллз, 90210" (1990 – 1994 роки) та "Усі жінки – відьми" (1998 – 2001 роки). Крім того, зірка підтримує Україну – вона закликала світових зірок не замовчувати війну в Україні та поширювати правду в соцмережах.