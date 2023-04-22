ЗМІ повідомляють, що голлівудська зірка ще з січня не живе разом з чоловіком. Раніше ми писали, що українська співачка Камалія розлучається з пакистанським мільярдером.

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Представниця акторки заявила, що розлучення – це останнє, чого хотіла Шеннен, проте в неї "не залишилося іншого виходу".

У документах на розлучення Догерті просить виплати подружніх аліментів. Додамо, що у пари немає спільних дітей, хоч вони прожили понад 11 років у шлюбі.

У інстаграмі 52-річна акторка опублікувала цікавий допис, який, ймовірно, пов'язаний з її розлученням.

Єдині люди, які заслуговують бути у вашому житті, це ті, хто ставиться до вас з любов’ю, добротою та цілковитою повагою,

– загадково написала Шеннен.

Що відомо про особисте життя Шеннен Догерті: коротко

Шлюб з Куртом Ісварієнко став для акторки третім. Вони одружилися в жовтні 2011 року. Курт підтримував кінозірку, коли та боролась з онкологією.

Нагадаємо, що перший чоловік Шеннен – музикант Ешлі Гемілтон. Вони були одружені лише кілька місяців – з вересня 1993 по квітень 1994 року, а потім подали на розлучення.

Другим чоловіком акторки став продюсер Рік Саломон. Їхній семимісячний шлюб було анульовано 2003 року.

Додамо, що творчий доробок Шеннен Догерті налічує понад 60 проєктів. Актриса найбільш відома своїми ролями у серіалах "Беверлі-Гіллз, 90210" (1990 – 1994 роки) та "Усі жінки – відьми" (1998 – 2001 роки). Крім того, зірка підтримує Україну – вона закликала світових зірок не замовчувати війну в Україні та поширювати правду в соцмережах.