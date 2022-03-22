Після нападу Росії чимало людей, які до тепер проживали в Україні та розмовляли російською, почали переходити на українську. Наш народ прагне викоренити все російське, щоб ніщо й ніколи не пов'язувало з ворогом.

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Олексій Дурнєв про українську мову

Блогер, який родом з російськомовного Маріуполя, зараз також намагається розмовляти українською. Він помітив, що люди, які перейшли на українську трохи раніше за інших, дуже ретельно виправляють помилки. І саме це дуже збиває настрій тих, хто щиро хоче почати розмовляти українською.⠀

Будь ласка, не робіть так. Хай будуть ті помилки, вони з часом зникнуть. В нас взагалі пів країни розмовляють суржиком, з якої хочеш мови слова міксуються – і нічого. Критика руйнує бажання. Люди починають соромитися, не вірити в себе, думати, що в них погано виходить. А це найгірше, що може бути на шляху навчання,

– наголосив Дурнєв.

Також Олексій закликав підтримувати тих, хто хоче бути ближчим до рідної культури. Саме зараз час демонструвати згуртованість. Варто згадати іноземців, які за кордоном хвалять нашу англійську навіть тоді, коли ми забуваємо якесь слово. Будьмо добрішими один до одного.

А всіх російськомовних українців я закликаю хоча б спробувати перейти на українську мову у побуті. Нічого такого страшного в цьому нема. Якщо ви будете читати українські книжки, дивитися кіно, слухати українську музику, помилок буде все менше, вам буде все комфортніше.

Українська крута. І ви з нею, любі,

– підсумував Олексій.



Олексій Дурнєв / Фото з інстаграму блогера