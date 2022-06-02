Шакіра і Жерард Піке розлучилися після 11 років стосунків, – ЗМІ
Джерело:El Periodico
Колумбійська співачка Шакіра та відомий іспанський футболіст Жерард Піке розійшлись на тлі постійних зрад спорстмена. Інформація не є офіційною, але про це говорять в іспанській пресі.
Фанати вже давно помітили, що пара перестала публікувати спільні фото у соціальних мережах, хоча раніше робила це регулярно. Також у травні зірка їхала відпочивати на Ібіцу з дітьми без цивільного чоловіка.
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Шакіра з синами на відпочинку / Фото з інстаграму співачки
Шакіра нібито не стала далі терпіти зради Жерарда і вирішила розлучитися. Нині футболіст живе у своїй квартирі в Барселоні, де весело проводить час у компанії друзів. Шакіра ж сама виховує двох синів від футболіста – Сашу і Мілана.
Ні Шакіра, ні Жерард Піке не коментують чуток про розставання, але й не спростовують їх. Останнє спільне фото пари було опубліковане у День Валентина 2022 року на сторінці в Шакіри, у в липні 2021 року – на сторінці у Піке.
Шакіра та Піке розійшлись / Фото з інстаграму Шакіри
Що відомо про стосунки пари
- Роман Шакіри та Піке розпочався у 2010 році. Тоді пара познайомилася на зйомках кліпу співачки на пісню "Waka Waka (This Time for Africa)".
- Свої стосунки вони підтвердили лише у 2011 році, коли Шакіра запостила фото з Піке на своїй сторінці.
- Закохані не стали одружуватись, а жили у цивільному шлюбі. За 11 років вони народили двох дітей – 8-річного Мілана та 6-річного Сашу.
- Між Шакірою та Жерардом – 10 років різниці, Шакіра є старшою за захисника "Барселони". Колумбійська зірка неодноразово звинувачувалась у несплаті податків та мала штрафи за протермінування.