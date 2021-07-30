За словами прокурора, артистку звинувачують у шести податкових злочинах. Незважаючи на те, що Шакіра є податковим резидентом країни, свою постійну присутність в країні Шакіра заперечує. Вона стверджує, що у 2012-2014 роках проживала на Багамських островах, а в Іспанії бувала "епізодично".

До слова Шакіра може потрапити за ґрати в Іспанії: відома причина

Але як вважає сторона захисту, "важливо не стільки місце проживання на Багамах, скільки те, чи можна вважати Шакіру податковим резидентом Іспанії". Адже у її справі нібито потрібно порахувати кількість днів, скільки вона проживала у країні. Якщо це було більше півроку, то вона дійсно повинна була сплатити податки від своїх доходів, в тому числі, які отримала ще й за кордоном. До слова, у 2019 році Шакіра заробила, до прикладу, 35 мільйонів доларів.

Якщо 44-річна артистка не заплатить 14,5 мільйона євро до бюджету, їй може загрожувати тюремне ув'язнення.

Варто додати, що у 2018 році в мережі "гуляла" інформація, нібито Шакіра вже виплатила 25 мільйонів євро штрафу за несплату податків, які мали б погасити її заборгованість із 2011 по 2014 роки.

Чоловік Шакіри – теж "не без гріха"

Коханий Шакіри – іспанський футболіст Жерард Піке теж мав проблеми із податковою службою у 2015 році. Тоді його оштрафували більш ніж на 2,5 мільйона євро. Зараз пара рідко з'являється на публіці та виховує своїх двох синів у фактичному шлюбі.