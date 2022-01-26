Сестра Періс Гілтон стане мамою втретє

Нікі Гілтон та її чоловік Джеймс Ротшильд знову стануть батьками! Влітку цього року сім'я світської левиці поповниться третьою дитиною.

38-річна світська левиця Нікі Гілтон та її чоловік Джеймс Ротшильд готуються до появи третьої дитини. Про це повідомив представник пари американським виданням.

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Сестра Періс Гілтон вагітна втретє

Сама Нікі Гілтон поки що не коментує майбутнє поповнення. Також невідомим залишилась стать дитини.



Нікі Гілтон з доньками / Фото з інстаграму Нікі Гілтон

Нікі Гілтон і Джеймс Ротшильд виховують двох доньок: 5-річну Лілі Грейс Вікторію та 4-річну Теодору Мерилін. Сестра Періс зізнавалась, що у період жорсткого карантину дуже зблизилась з рідними.

Мені на диво подобалося не виходити з дому цілими днями. Було щось таке затишне в тому, щоб бути "замкненою" із моєю сім'єю. Цей сімейний час був, безумовно, найкращим,

– розповідала Нікі.

Стосунки Нікі Гілтон і Джеймса Ротшильда

Молодша сестра Періс Гілтон познайомилась з майбутнім чоловіком у 2011 році на весіллі спільних друзів. З того часу розпочалась їхня історія кохання.

У 2014 році пара оголосила про заручини. Через рік вони відіграли пишне весілля у Кенсінгтонському палаці. Наречена Нікі Гілтон постала у сукні Valentino.