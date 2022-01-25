Відома нідерландська модель та молода матуся Ромі Стрейд вже близько тижня відпочиває у швейцарських горах. Та 25 січня ангел Victoria's Secret поділилась щасливою новиною.

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Ромі Стрейд виходить заміж

Серед гір Швейцарії модель отримала пропозицію вийти заміж! Пара обідала на одній з вершин, коли коханий зірки – Лауренс ван Леейвен став на одне коліно.



Заручини Ромі Стрейд / Фото з інстаграму зірки

Ромі Стрейд продемонструвала розкішну каблучку з великим діамантом на фото. Вона була неймовірно щасливою, як і її коханий.



Каблучка Ромі Стрейд / Фото з інстаграму зірки

Зауважимо, Ромі Стрейд та Лауренс ван Леейвен одружилися у 2018 році. За їхніми словами, таке рішення вони прийняли "з практичних міркувань". Вочевидь, модель раніше не отримувала офіційної пропозиції про заміжжя. Тепер закохані зіграють справжнє гучне весілля.

Заручини Ромі Стрейд / Фото з інстаграму зірки

Що відомо про стосунки Ромі Стрейд та Лауренса ван Леейвена