Відома нідерландська модель та молода матуся Ромі Стрейд вже близько тижня відпочиває у швейцарських горах. Та 25 січня ангел Victoria's Secret поділилась щасливою новиною.
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Ромі Стрейд виходить заміж
Серед гір Швейцарії модель отримала пропозицію вийти заміж! Пара обідала на одній з вершин, коли коханий зірки – Лауренс ван Леейвен став на одне коліно.
Заручини Ромі Стрейд / Фото з інстаграму зірки
Ромі Стрейд продемонструвала розкішну каблучку з великим діамантом на фото. Вона була неймовірно щасливою, як і її коханий.
Каблучка Ромі Стрейд / Фото з інстаграму зірки
Заручини Ромі Стрейд / Фото з інстаграму зірки
Що відомо про стосунки Ромі Стрейд та Лауренса ван Леейвена
- Пара почала зустрічатися ще під час навчання у школі. Цього місяця вони відсвяткували 12 річницю стосунків.
- Модель довгий час лікувалась від безпліддя – у неї діагностували синдром полікістозних яєчників. Але Ромі змогла завагітніти після важкого періоду.
- На початку грудня 2020 року Стрейд народила первістка – дівчинку Мінт ван Ліувен.