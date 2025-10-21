Людмила Поплавська прокоментувала ці заяви в інтерв'ю Аліні Доротюк, передає Showbiz 24. Раніше актор "Дизель шоу" Євген Гашенко припустив, що сестра Марини Поплавської досі звинувачує їх у загибелі акторки.

До слова "Пішла епоха": раптова смерть "Дизеля" з Green Grey сколихнула український шоубіз

Це неправда. Не говорила їм цього. Ця людина ретранслює думки свого шеф-редактора Олексія Бланара,

– вважає жінка.

Сестра Марини Поплавської також заперечила інформацію про те, начебто керівництво "Дизель шоу" відкрило депозити та придбало квартири для її доньок і племінниць.

"На зв'язок за ці сім років ніхто не виходив. Купівля квартири підтверджується документом. Документи де? Їх немає. Гашенко сказав, що мали передати. Кому? Коли? А хтось це просив?" – зазначила пані Людмила.

Додамо, в інтерв'ю Славі Дьоміну у 2022 році Єгор Крутоголов сказав, що залишив племінницям Марини Поплавської два депозити по 20 тисяч доларів.

Людмила Поплавська додала, що сім'я покійної акторки болюче сприймає всі розмови щодо смерті їхньої близької людини. Тому вона попросила працівників "Дизель шоу" припинити коментувати цю тему.

Я хочу звернутися до керівництва і колег Мар'яни Францівни з проханням, щоб вони забули про наше існування і дали нам спокій. Ніхто нічого не просить. Нам від них нічого не потрібно. Ніхто нічого в них брати не буде. Не потребуємо цього,

– сказала сестра Марини Поплавської.

Чому загинула Марина Поплавська