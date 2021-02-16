23-річна модель Шарлотта Мосс, яка є молодшою сестрою знаменитої Кейт Мосс, заробляє на своїх інтимних фото та відео. Еротичні кадри вона публікує на сайті, який відомий вмістом для дорослих. Підписка на її профіль платна, а особистий контент вона пропонує за понад 38 тисяч гривень.

Шарлотта Мосс, яка лише розвиває модельну кар'єру, 2014 року підписала контракт з британським модельним агенством Storm Model Management. Однак, крім фешн-зйомок, дівчина влаштовує пікантні фотосесії, результати яких показує фанам на гроші.

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Сестра Кейт Мосс продає еротичні фото та відео

Модель має профіль на сервісі OnlyFans, тому ексклюзивний контент пропонує фанам за платну підписку, вартістю 14 фунтів стерлінгів на місяць – 542 гривні. Шарлотта Мосс ділиться фото і відео, на яких позує топлес та навіть оголеною, прикриваючись то піною у ванній, то руками. Кількість підписників дівчини стрімко зростає.

Крім того, прихильники можуть замовити в сестри Кейт Мосс "особистий контент". Вартість такої послуги становить 1 000 фунтів стерлінгів – понад 38 тисяч гривень. Як йдеться в джерелі, за таку суму дівчина готова оголитися повністю.

Додамо, що не менш відверті фото красуня публікує в особистому інстаграм-профілі. Вона часто знімається в білизні та бікіні, акцентуючи на апетитних грудях.

Поки молодша сестра 47-річної Кейт Мосс продає свої відверті фото, супермодель впевнено просуває 18-річну доньку Лілу. Юна модель вперше знялась у модній фотосесії для грудневого номеру італійського Vogue та прикрасила обкладинку американського журналу V Magazine. Наприкінці минулого року Ліла Грейс Мосс Хек дебютувала на подіумі та представила колекцію Miu Miu.