23-летняя модель Шарлотта Мосс, которая является младшей сестрой знаменитой Кейт Мосс, зарабатывает на своих интимных фото и видео. Эротические кадры она публикует на сайте, который известен содержанием для взрослых. Подписка на ее профиль платная, а личный контент она предлагает за более чем 38 тысяч гривен.

Шарлотта Мосс, которая только развивает модельную карьеру, в 2014 году подписала контракт с британским модельным агентством Storm Model Management. Однако, кроме фэшн-съемок, девушка устраивает пикантные фотосессии, результаты которых показывает фанам за деньги.

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Сестра Кейт Мосс продает эротические фото и видео

Модель имеет профиль на сервисе OnlyFans, поэтому эксклюзивный контент предлагает фанам за платную подписку, стоимостью 14 фунтов стерлингов в месяц – 542 гривны. Шарлотта Мосс делится фото и видео, на которых позирует топлес и даже обнаженной, прикрываясь то пеной в ванной, то руками. Количество подписчиков девушки стремительно растет.

Кроме того, поклонники могут заказать у сестры Кейт Мосс "личный контент". Стоимость такой услуги составляет 1 000 фунтов стерлингов – более 38 тысяч гривен. Как говорится в источнике, за такую ​​сумму девушка готова обнажиться полностью.

Добавим, что не менее откровенные фото красавица публикует в личном инстаграм-профиле. Она часто снимается в белье и бикини, акцентируя на аппетитной груди.

Пока младшая сестра 47-летней Кейт Мосс продает свои откровенные фото, супермодель уверенно продвигает 18-летнюю дочь Лилу. Юная модель впервые снялась в модной фотосессии для декабрьского номера итальянского Vogue и украсила обложку американского журнала V Magazine. В конце прошлого года Лила Грейс Мосс Хек дебютировала на подиуме и представила коллекцию Miu Miu.