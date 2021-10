Сестра Брітні Спірс заявила, що батьки змушували її зробити аборт у 16 років

Сестра американської співачки Брітні Спірс Джеймі Лінн готує до випуску автобіографічну книжку. У мережу потрапив уривок з неї, де дівчина розповідає, як батьки змушували її позбутися дитини.

30-річна Джеймі Лінн Спірс скоро випустить книжку "Речі, про які я мала сказати" (Things I Should Have Said). До рук ЗМІ потрапили уривки з видання, які розповідають несподівані деталі з життя сестри знаменитості.

Сестру Брітні Спірс змушували робити аборт

Джеймі Лінн завагітніла у 16 років. На той час дівчина вже розвивала кар'єру акторки та співачки. Тому вся її команда, а також батьки, наполягали на тому, щоб вона позбулась дитини.

"Люди з мого найближчого оточення намагалися переконати мене, що завести дитину в той момент мого життя було жахливою ідеєю. Вони говорили: "Це знищить твою кар'єру. Ти просто занадто молода. Ти не знаєш, що робиш. Є таблетки, які ти можеш прийняти. Ми можемо допомогти вам вирішити цю проблему". Всі просто хотіли, щоб ця "проблема" зникла. Всі були впевнені, що переривання вагітності було найкращим варіантом", – зізналась сестра Брітні Спірс.

Тоді Джеймі Лінн навіть посадили під домашній арешт і заборонили спілкуватися з друзями. Ба більше, їй не можна було розповісти про вагітність старшій сестрі – Брітні.

Вона не могла мені допомогти, коли я була така беззахисна. До цього дня я відчуваю біль від того, що я не могла сказати про це своїй сестрі,

– поділилась вона.

На тлі вагітності Джеймі Лінн посварилась з батьком. Він пропонував доньці передати дитину на всиновлення.



Брітні Спірс з сестрою / Фото Getty Images

Все-таки стала мамою

Джеймі Лінн таки вирішила оголосити про вагітність, а згодом про появу дитини, ексклюзивно виданню OK!. До цього моменту вона разом з мамою відправилась у Коннектикут, щоб там пережити увесь галас навколо родини Спірсів.

Попри всі заборони та примуси, сестра Брітні Спірс у 17 років вперше стала мамою й народила доньку від Кейсі Олдріджа. Вона стала мамою вдруге 3 роки тому: на світ з'явилась донька Айві від чоловіка Джеймі Вотсона.

Зазначимо, Брітні Спірс розповідала про заборону народжувати дітей через опікунство. У її тілі була протизаплідна спіраль, яку батько-опікун не дозволяв видаляти. Та після того, як його усунули з посади, артистка має можливість позбутися спіралі та стати мамою втретє. У 2005 та 2006 роках знаменитість народила синів – Шона та Джейдена.