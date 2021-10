Сестра Бритни Спирс заявила, что родители заставляли ее сделать аборт в 16 лет

Сестра американской певицы Бритни Спирс Джейми Линн готовит к выпуску автобиографическую книгу. В сеть попал отрывок из нее, где девушка рассказывает, как родители заставляли ее избавиться от ребенка.

30-летняя Джейми Линн Спирс скоро выпустит книгу "Вещи, о которых я должна была сказать" (Things I Should Have Said). В руки СМИ попали отрывки из издания, рассказывающие неожиданные детали из жизни сестры знаменитости.

Сестру Бритни Спирс заставляли делать аборт

Джейми Линн забеременела в 16 лет. К тому времени девушка уже развивала карьеру актрисы и певицы. Поэтому вся ее команда, а также родители, настаивали на том, чтобы она избавилась от ребенка.

"Люди из моего ближайшего окружения пытались убедить меня, что завести ребенка в тот момент моей жизни было ужасной идеей. Они говорили: "Это уничтожит твою карьеру. Ты просто слишком молода. Ты не знаешь, что делаешь. Есть таблетки, которые ты можешь принять. Мы можем помочь вам решить эту проблему". Все просто хотели, чтобы эта "проблема" исчезла. Все были уверены, что прерывание беременности было лучшим вариантом", – призналась сестра Бритни Спирс.

Тогда Джейми Линн даже посадили под домашний арест и запретили общаться с друзьями. Более того, ей нельзя было рассказать о беременности старшей сестре – Бритни.

Она не могла мне помочь, когда я была так беззащитна. По сей день я чувствую боль от того, что я не могла сказать об этом своей сестре,

– поделилась она.

На фоне беременности Джейми Линн поссорилась с отцом. Он предлагал дочери передать ребенка на усыновление.



Бритни Спирс с сестрой / Фото Getty Images

Все-таки стала мамой

Джейми Линн все-таки решила объявить о беременности, а впоследствии о появлении ребенка, эксклюзивно изданию OK!. К этому моменту она вместе с мамой отправилась в Коннектикут, чтобы там пережить всю шумиху вокруг семьи Спирсов.

Несмотря на все запреты и принуждения, сестра Бритни Спирс в 17 лет впервые стала мамой и родила дочь от Кейси Олдриджа. Она стала мамой второй раз 3 года назад: на свет появилась дочь Айви от мужа Джейми Уотсона.

Отметим, Бритни Спирс рассказывала о запрете рожать детей из-за опекунства. В ее теле была противозачаточная спираль, которую отец-опекун не разрешал удалять. Но после того, как его отстранили от должности, артистка имеет возможность избавиться от спирали и стать мамой в третий раз. В 2005 и 2006 годах знаменитость родила сыновей – Шона и Джейдена.