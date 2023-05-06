Копія принцеси: сестра Кейт Міддлтон зачарувала сукнею за 1300 доларів на коронації Чарльза

У Вестмінстерському абатстві у Лондоні відбулася церемонія коронації Чарльза ІІІ та Камілли. Серед гостей було багато членів королівської родини та світові лідери. Помітили на коронації і сестру принцеси Кейт Міддлтон, яка зачарувала публікою своєю сукнею.

На коронації молодша сестра принцеси Уельської Кейт Міддлтон з’явилася разом з чоловіком та батьками. Піппа Міддлтон обрала для історичної події сукню-пальто світло-лимонного кольору, передає 24 Канал.

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Відомо, що сукня Піппі Міддлтон від британського бренду Claire Mischevani. Згідно з інформацією на офіційному сайті бренду, вартість наряду складає 1260 євро.

Образ Піппі доповнила капелюшком у тон сукні, а також блідо-жовтим клатчем і простим золотим намистом.

На коронації були і батьки Кейт Міддлтон

Батьки принцеси Керол і Майкла Міддлтон вранці теж відвідали коронацію короля Чарльза. Подружжя разом із дочкою Піппою та сином Джеймсом помітили біля входу до Вестмінстерського абатства.

Для цієї події Керол вибрала сміливу блакитну сукню, яку вона поєднала з пов’язкою на капелюсі в тон, а також ювелірні прикраси з сапфірами та діамантами.

Зазначимо, що сама Кейт Міддлтон приголомшила своїм образом на коронації Чарльза III. Для історичного дня обрала сукню кольору слонової кістки від Alexander McQueen.

Вбрання було з шовкового крепу з вишитими трояндами, нарцисом і трилисником. Поверх сукні Кетрін одягнула мантію. Її головний убір був від Jess Collett x Alexander McQueen зі срібними пелюстками.

Образ принцеса доповнила перлинними та діамантовими сережками, які колись належали принцесі Діані, а також намистом королеви Єлизавети II, виготовлене у 1950 році. Як завжди, в Кейт була бездоганна зачіска та макіяж.



Кейт Міддлтон і принц Вільям на коронації / Фото Sky News

Водночас донька Кейт 8-річна Шарлотта одягла на цю подію білу сукню, теж від Alexander McQueen. Вбрання Шарлотти доповнили накидкою з шовкового крепу і білими балетками.

Однак найбільше обговорень викликав головний убір принцеси – квіткова корона від Jess Collett x Alexander McQueen, виготовлена зі срібних злитків, кришталю та срібної нитки. Вона нагадувала ту, що носила Кейт Міддлтон на коронації Чарльза ІІІ.