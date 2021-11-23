Серце готове прийняти, – Тіна Кароль заявила, що готова закохатися

Популярна українська співачка Тіна Кароль здивувала фанів новою заявою. Зірка зізналась, що новий альбом присвятила коханню, адже готова до нових почуттів.

Відома українська співачка Тіна Кароль під час промотуру країнами СНД відправилась до Мінська. Там вона дала інтерв'ю про свій новий альбом та відповіла на інші відверті запитання.

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Тіна Кароль готова закохатися

Знаменитість поділилась, що готова до того, щоб бути коханою й кохати. Раніше вона навіть не хотіла про таке думати.

Давно вже не писала для когось. Я могла співати авторські чужі пісні. І ось цього року другий альбом присвячується коханню. Серце готове прийняти. Бо ще раніше ця тема була для мене не просто табу. На клітинному рівні я не підпускала цих питань до себе,

– зізналась Тіна Кароль.

Однак виконавиця додала, що будувати стосунки з нею нелегко.

"Я дуже волелюбна. Зі мною не так просто. Тим більше self-made жінка. Я всього досягла сама і мені складно порозумітися з людьми в цілому. Особливо якщо я бачу лінощі або марнотратство життя, я не можу це прийняти на клітинному рівні. Тому мені важко знайти співрозмовників", – розповіла артистка.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Нещодавно Тіна Кароль відповідала на запитання прихильників. Вона уникла запитання про те, чи присвячений її новий альбом про кохання комусь особливому: "Бачу це питання дуже часто і знаю, що сваритеся, коли ухиляюся від відповіді. Але невже я не маю права на щось своє, особисте, потаємне, закрите? Насолоджуйтеся музикою".

Однак думки фанів про те, що зірка знайшла кохання – не підтвердилися. Адже вона зізналась, що не має другої половинки.