Білоруський репер Серьога наважився на сміливий челендж. Він відповів на виклик фана у тіктоці та піднявся на вулкан Кіліманджаро. Сходження тривало цілий тиждень. На вершині він станцював переможний танець.

На профіль Серьоги (справжнє ім'я – Сергій Пархоменко) в тіктоці підписано 1,7-мільйона користувачів. Численну аудиторією він шокував відважною витівкою та довів, що готовий відважитися на будь-які виклики. Так, репер відправився в Африку та підкорив найвищу точку континенту – вулкан Кіліманджаро.

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Серьога підкорив вершину вулкану Кіліманджаро

Сходження на вулкан висотою 5 895 метрів тривало цілий тиждень. Артисту довелося подолати кілометри джунглів з мальовничими водоспадами й видами на кавові плантації та різкі зміни кліматичних зон – температур повітря сягала то 40 градусів, то змінювалась дощем і снігом. Такі виснажливі умови були під силу не всім. Один з учасників експедиції втратив свідомість від гіпоксії, його довелось евакуювати.

Додамо, що впродовж всього тижня репер жив без соціальних мереж та інтернету. Тому головний висновок його мандрівки – через технологічний прогрес люди не можуть сповна насолодитися світом і зануритися в глибини своїх відчуттів.

Спочатку це був веселий турпохід з жартами, але потім це перетворилося на справжнє випробування себе. Найбільше мене вразило усвідомлення того, наскільки ми інші люди, коли відкладаємо в сторону мобільні телефони та всі інші гаджети,

– поділився Серьога.