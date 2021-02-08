Белорусский рэпер Серёга решился на смелый челендж. Он ответил на вызов фана в тиктоке и поднялся на вулкан Килиманджаро. Восхождение продолжалось целую неделю. На вершине он станцевал победный танец.

На профиль Серёги (настоящее имя – Сергей Пархоменко) в тиктоке подписано 1,7-миллиона пользователей. Многочисленную аудиторию он шокировал отважной выходкой и доказал, что готов отважиться на любые вызовы. Так, рэпер отправился в Африку и покорил самую высокую точку континента – вулкан Килиманджаро.

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Серёга покорил вершину вулкана Килиманджаро

Восхождение на вулкан высотой 5 895 метров продолжалось целую неделю. Артисту пришлось преодолеть километры джунглей с живописными водопадами и видами на кофейные плантации и резкие изменения климатических зон – температур воздуха достигала то 40 градусов, то сменялась дождем и снегом. Такие изнурительные условия были под силу не всем. Один из участников экспедиции потерял сознание от гипоксии, его пришлось эвакуировать.

Добавим, что на протяжении всей недели рэпер жил без социальных сетей и интернета. Поэтому главный вывод его путешествия – из-за технологического прогресса люди не могут сполна насладиться миром и погрузиться в глубины своих ощущений.

Сначала это был веселый турпоход с шутками, но потом это превратилось в настоящее испытание себя. Больше всего меня поразило осознание того, насколько мы другие люди, когда откладываем в сторону мобильные телефоны и все остальные гаджеты,

– поделился Серёга.