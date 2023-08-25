З Соловій, Вакарчуком і Сеітаблаєвим: як Сергій Жадан відсвяткував 49-ий день народження

Днями у "Жовтневому палаці" в Києві відбулася презентація артбуку Сергія Жадана "Птах". Письменник вирішив це зробити просто під час свого дня народження. Два дні тому, 23 серпня, йому виповнилося 49 років.

Відтак на подію завітало багато популярних українських виконавців, які за сумісництвом є друзями поета. Ведучим заходу став режисер Ахтем Сеітаблаєв, повідомляє 24 Канал.

Це цікаво "Це увійде в історію": Артем Пивоваров презентував телеверсію своїх концертів з оркестром

Презентація артбуку Сергія Жадана "Птах"

Концерт називався "Сергій Жадан і друзі" і був благодійним. Відтак весь прибуток з події буде направлено на підтримку ЗСУ. Загалом на заході зібрали понад мільйон гривень.

Хто виступив на концерті:

легенди українського рок-н-ролу "Брати Гадюкіни" . Вони під час концерту виконали декілька своїх пісень;

. Вони під час концерту виконали декілька своїх пісень; Саша Кольцова , фронтвумен гурту "Крихітка", заспівала пісню "Колискова" в дуеті з Сергієм Жаданом;

, фронтвумен гурту "Крихітка", заспівала пісню "Колискова" в дуеті з Сергієм Жаданом; Святослав Вакарчук виконав композицію "Країна дітей", яку написав на вірш Жадана;

виконав композицію "Країна дітей", яку написав на вірш Жадана; джазовий контрабасист світового рівня Марк Токар;

Уляна Горбачевська. Вона заспівала "А зараз я розповім тобі" з поетичного циклу "Життя Марії", а Мар'яна Садовська - "Магдалину";

Вона заспівала "А зараз я розповім тобі" з поетичного циклу "Життя Марії", а - "Магдалину"; Христина Соловій разом з "Мертвим півнем" виконала "Я помру від застуди" та заспівала пісню "Серце" в дуеті з Жаданом;

разом з виконала "Я помру від застуди" та заспівала пісню "Серце" в дуеті з Жаданом; сестри Тельнюк заспівали свій відомий хіт на слова Сергія Жадана "Сніг" і вперше представили зі сцени пісню "Хай це буде спів".



Христина Соловій і Сергій Жадан / Фото пресслужби

До слова, під час концерту Сергія Жадана лідер гурту "Океан Ельзи" розповів історію про те, як , під час концерту Сергія Жадана лідер гурту "Океан Ельзи" розповів історію про те, як письменник врятував співака . Артисти тоді завітали до харківської територіальної 127-ї бригади. Виявилося, що біля Вакарчука була нерозірвана міна. Відтак Сергій Жадан взяв якийсь плафон та поставив його наверх, щоб створити безпечнішу ситуацію. "Після такого стосунки залишаються близькими надовго", — висловився Вакарчук.

Цікаво, що гурт Kozak System також повинен був бути серед гостей концерту, однак артисти не встигли, повертаючись з туру за океаном. Музикантів затримали на кордоні з Польщею. Попри це вони записали відеопривітання з польського кордону, яке побачили й почули в "Жовтневому палаці" під час концерту.