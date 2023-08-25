Відтак на подію завітало багато популярних українських виконавців, які за сумісництвом є друзями поета. Ведучим заходу став режисер Ахтем Сеітаблаєв, повідомляє 24 Канал.
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Презентація артбуку Сергія Жадана "Птах"
Концерт називався "Сергій Жадан і друзі" і був благодійним. Відтак весь прибуток з події буде направлено на підтримку ЗСУ. Загалом на заході зібрали понад мільйон гривень.
Хто виступив на концерті:
- легенди українського рок-н-ролу "Брати Гадюкіни". Вони під час концерту виконали декілька своїх пісень;
- Саша Кольцова, фронтвумен гурту "Крихітка", заспівала пісню "Колискова" в дуеті з Сергієм Жаданом;
- Святослав Вакарчук виконав композицію "Країна дітей", яку написав на вірш Жадана;
- джазовий контрабасист світового рівня Марк Токар;
- Уляна Горбачевська. Вона заспівала "А зараз я розповім тобі" з поетичного циклу "Життя Марії", а Мар'яна Садовська - "Магдалину";
- Христина Соловій разом з "Мертвим півнем" виконала "Я помру від застуди" та заспівала пісню "Серце" в дуеті з Жаданом;
- сестри Тельнюк заспівали свій відомий хіт на слова Сергія Жадана "Сніг" і вперше представили зі сцени пісню "Хай це буде спів".
Христина Соловій і Сергій Жадан / Фото пресслужби
До слова, під час концерту Сергія Жадана лідер гурту "Океан Ельзи" розповів історію про те, як письменник врятував співака. Артисти тоді завітали до харківської територіальної 127-ї бригади. Виявилося, що біля Вакарчука була нерозірвана міна. Відтак Сергій Жадан взяв якийсь плафон та поставив його наверх, щоб створити безпечнішу ситуацію. "Після такого стосунки залишаються близькими надовго", — висловився Вакарчук.