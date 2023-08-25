Відтак на подію завітало багато популярних українських виконавців, які за сумісництвом є друзями поета. Ведучим заходу став режисер Ахтем Сеітаблаєв, повідомляє 24 Канал.

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Презентація артбуку Сергія Жадана "Птах"

Концерт називався "Сергій Жадан і друзі" і був благодійним. Відтак весь прибуток з події буде направлено на підтримку ЗСУ. Загалом на заході зібрали понад мільйон гривень.

Хто виступив на концерті:

легенди українського рок-н-ролу "Брати Гадюкіни" . Вони під час концерту виконали декілька своїх пісень;

. Вони під час концерту виконали декілька своїх пісень; Саша Кольцова , фронтвумен гурту "Крихітка", заспівала пісню "Колискова" в дуеті з Сергієм Жаданом;

, фронтвумен гурту "Крихітка", заспівала пісню "Колискова" в дуеті з Сергієм Жаданом; Святослав Вакарчук виконав композицію "Країна дітей", яку написав на вірш Жадана;

виконав композицію "Країна дітей", яку написав на вірш Жадана; джазовий контрабасист світового рівня Марк Токар;

Уляна Горбачевська. Вона заспівала "А зараз я розповім тобі" з поетичного циклу "Життя Марії", а Мар'яна Садовська - "Магдалину";

Вона заспівала "А зараз я розповім тобі" з поетичного циклу "Життя Марії", а - "Магдалину"; Христина Соловій разом з "Мертвим півнем" виконала "Я помру від застуди" та заспівала пісню "Серце" в дуеті з Жаданом;

разом з виконала "Я помру від застуди" та заспівала пісню "Серце" в дуеті з Жаданом; сестри Тельнюк заспівали свій відомий хіт на слова Сергія Жадана "Сніг" і вперше представили зі сцени пісню "Хай це буде спів".



Христина Соловій і Сергій Жадан / Фото пресслужби

Цікаво, що гурт Kozak System також повинен був бути серед гостей концерту, однак артисти не встигли, повертаючись з туру за океаном. Музикантів затримали на кордоні з Польщею. Попри це вони записали відеопривітання з польського кордону, яке побачили й почули в "Жовтневому палаці" під час концерту.