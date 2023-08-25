Следовательно, на событие пришли многие популярные украинские исполнители, которые по совместительству являются друзьями поэта. Ведущим мероприятия стал режиссер Ахтем Сеитаблаев. 24 Канал.
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Презентация артбука Сергея Жадана "Птах"
Концерт назывался "Сергей Жадан и друзья" и был благотворительным. Следовательно, вся прибыль с события будет направлена на поддержку ВСУ. В общем, на западе собрали более миллиона гривен.
Кто выступил на концерте:
- легенды украинского рок-н-ролла "Братья Гадюкины". Они во время концерта исполнили несколько песен;
- Саша Кольцова, фронтвумен группы "Кроха", спела песню "Колыбельная" в дуэте с Сергеем Жаданом;
- Святослав Вакарчук исполнил композицию "Страна детей", написанную на стихотворение Жадана;
- джазовый контрабасист мирового уровня Марк Токарь;
- Ульяна Горбачевская. Она спела "А сейчас я расскажу тебе" из поэтического цикла "Жизнь Марии", а Марьяна Садовская - "Магдалину";
- Кристина Соловий вместе с "Мертвим півнем" исполнила "Я умру от простуды" и спела песню "Сердце" в дуэте с Жаданом;
- сестры Тельнюк спели свой известный хит на слова Сергея Жадана "Снег" и впервые представили со сцены песню "Пусть это будет пение".
Кристина Соловий и Сергей Жадан / Фото пресс-службы