Следовательно, на событие пришли многие популярные украинские исполнители, которые по совместительству являются друзьями поэта. Ведущим мероприятия стал режиссер Ахтем Сеитаблаев. 24 Канал.

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Презентация артбука Сергея Жадана "Птах"

Концерт назывался "Сергей Жадан и друзья" и был благотворительным. Следовательно, вся прибыль с события будет направлена на поддержку ВСУ. В общем, на западе собрали более миллиона гривен.

Кто выступил на концерте:

легенды украинского рок-н-ролла "Братья Гадюкины" . Они во время концерта исполнили несколько песен;

. Они во время концерта исполнили несколько песен; Саша Кольцова , фронтвумен группы "Кроха", спела песню "Колыбельная" в дуэте с Сергеем Жаданом;

, фронтвумен группы "Кроха", спела песню "Колыбельная" в дуэте с Сергеем Жаданом; Святослав Вакарчук исполнил композицию "Страна детей", написанную на стихотворение Жадана;

исполнил композицию "Страна детей", написанную на стихотворение Жадана; джазовый контрабасист мирового уровня Марк Токарь;

Ульяна Горбачевская. Она спела "А сейчас я расскажу тебе" из поэтического цикла "Жизнь Марии", а Марьяна Садовская - "Магдалину";

Она спела "А сейчас я расскажу тебе" из поэтического цикла "Жизнь Марии", а - "Магдалину"; Кристина Соловий вместе с "Мертвим півнем" исполнила "Я умру от простуды" и спела песню "Сердце" в дуэте с Жаданом;

вместе с исполнила "Я умру от простуды" и спела песню "Сердце" в дуэте с Жаданом; сестры Тельнюк спели свой известный хит на слова Сергея Жадана "Снег" и впервые представили со сцены песню "Пусть это будет пение".



Кристина Соловий и Сергей Жадан / Фото пресс-службы

Интересно, что группа Kozak System также должна была быть среди гостей концерта, однако артисты не успели, возвращаясь из тура за океаном. Музыканты были задержаны на границе с Польшей. Несмотря на это, они записали видеообращение с польской границы, которое увидели и услышали в "Жовтневом палаце" во время концерта.