Сергій Бабкін вразив зимовим сімейним фото: дивовижний кадр
Популярний український музикант Сергій Бабкін замилував мережу рідкісним сімейним фото. Він зробив яскраву світлину під час прогулянки з дружиною та дітьми.
Поки в Україні сніжна погода, чимало знаменитостей насолоджуються прекрасним моментами на свіжому повітрі, відправляються в гори, радіють чудовим моментам. Зокрема, на прогулянку з сім'єю відправився і співак Сергій Бабкін. Фото він опублікував на особистій сторінці в інстаграмі.
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Сімейне зимове фото Сергія Бабкіна
Артист часто ділиться у соцмережах фотографіями з коханою та дітьми. Він обожнює свою сім'ю і намагається приділяти їй якомога більше часу.
Днями знаменита сім'я поїхала за місто. Сергій і Сніжана Бабкіни мешкають у Харкові, тому, коли випав сніг, вони вирішили погуляти за містом і насолодитися красою місцевих краєвидів. Вони зробили яскраве фото з донькою та сином на тлі казкової, засніженої природи.
Усі мило усміхалися, дивилися у далечінь та ловили промінчики зимового сонця. Хоча воно не тішило теплом, проте додавало особливого шарму цій чарівній, святковій атмосфері.
"Сім'я Бабкіних", – коротко підписав знімок Сергій.
Сергій Бабкін з дружиною та дітьми / Фото з інстаграму Сергія Бабкіна
У коментарях прихильники артиста залишають компліменти сім'ї, а також захоплюються зимовими краєвидами.
- Ви прекрасні!
- На краю Землі!
- Як чудово! Це казка!
- Ви чудова сім'я! Радію за вас!
- Мороз і сонце, день чудовий!
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