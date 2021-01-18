Популярний український музикант Сергій Бабкін замилував мережу рідкісним сімейним фото. Він зробив яскраву світлину під час прогулянки з дружиною та дітьми.

Поки в Україні сніжна погода, чимало знаменитостей насолоджуються прекрасним моментами на свіжому повітрі, відправляються в гори, радіють чудовим моментам. Зокрема, на прогулянку з сім'єю відправився і співак Сергій Бабкін. Фото він опублікував на особистій сторінці в інстаграмі.

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Сімейне зимове фото Сергія Бабкіна

Артист часто ділиться у соцмережах фотографіями з коханою та дітьми. Він обожнює свою сім'ю і намагається приділяти їй якомога більше часу.

Днями знаменита сім'я поїхала за місто. Сергій і Сніжана Бабкіни мешкають у Харкові, тому, коли випав сніг, вони вирішили погуляти за містом і насолодитися красою місцевих краєвидів. Вони зробили яскраве фото з донькою та сином на тлі казкової, засніженої природи.

Усі мило усміхалися, дивилися у далечінь та ловили промінчики зимового сонця. Хоча воно не тішило теплом, проте додавало особливого шарму цій чарівній, святковій атмосфері.

"Сім'я Бабкіних", – коротко підписав знімок Сергій.



Сергій Бабкін з дружиною та дітьми / Фото з інстаграму Сергія Бабкіна

У коментарях прихильники артиста залишають компліменти сім'ї, а також захоплюються зимовими краєвидами.