Вперше після розлучення: Сергій Жадан прокоментував розрив з дружиною та нові стосунки

Впродовж 15 років Сергій Жадан перебував у шлюбі з Іриною Куніциною. Однак 29 червня подружжя офіційно розлучилося. Тепер чоловік вперше прокоментував розрив. До того ж Жадан висловився про нові стосунки.

Відомом, що колишнє подружжя має спільну доньку Марію. Водночас до розлучення Сергій та Ірина вже тривалий час не жили сімейним життям.

Це цікаво "Давайте вже одружуйтеся": Сергій Жадан і Христина Соловій розбурхали мережу спільним відео

Сергій Жадан прокоментував розлучення з другою дружиною

Співак зауважив, що зараз для багатьох сімей, які розлучаються, ключовим є фактор відстані, адже багато родин через велику війну змушені жити далеко одне від одного. Водночас він додав: "У моїй ситуації він не став вирішальним, тому що в нас трохи інша ситуація була".

Крім того, письменник сказав, що через відстань зараз багато людей почали усвідомлювати важливість бути поруч з рідними та близькими.

Дуже важливо в цій ситуації, попри якісь катаклізми намагатися підтримувати зв'язки поміж людьми, які тобі близькі, які тобі важливі. Сьогодні чітко розумієш, наскільки важить контакт, прив'язаність, тепло між людьми,

– зауважив Жадан.

Що Жадан сказав про нові стосунки

Після запитання журналістки Софії Кошкіної про нові стосунки, які, за її словами, є ще й "творчою колаборацією", артист вирішив сильно не заглиблюватись в особисте життя.

"Давай ми не будемо торкатися мого особистого життя аж так глибоко. Будь-яка творча колаборація — це круто", – наголосив поет.

Інтерв'ю з Сергієм Жаданом: дивіться відео онлайн

Особисте життя Сергія Жадана: що відомо

Першою дружиною письменника була режисерка харківського театру Світлана Олешко. У цьому шлюбі народився син Іван.

У 2008 році Сергій закрутив роман з Іриною Куніциною. Їхні шляхи перетнулися в харківському видавництві "Фоліо", де на той час працювала Ірина. Жінка досить непублічна, не з'являється в соцмережах. Відомо, що вона керує Благодійним фондом Сергія Жадана.

24 квітня 2023 року поет подав до Личаківського районного суду Львова заяву про розлучення зі своєю другою дружиною. Тоді ж виникли чутки про роман письменника з 30-річною співачкою Христиною Соловій. Їх застукали на романтичній прогулянці в пару, де були, тримаючись за руки.

У червні Личаківський районний суд Львова задовольнив позов Жадана. У матеріалах справи вказано, що подружжя давно не живе сімейним життям та не підтримує спільний побут.

А чутки про роман з Соловій ставали все гарячішими. На концерті "Жадана і собак" у Львові вони ніжно обіймалися прямо на сцені.

Хоча обоє не підтверджують і не спростовують цих чуток, однак продовжують виступати разом й навіть готують спільний трек і кліп. І для артистів це не вперше. Кілька років тому Сергій знявся у кліпі Христини Соловій на пісню "Юність". Там вони зіграли закоханих і навіть пристрасно поцілувалися.