Відомом, що колишнє подружжя має спільну доньку Марію. Водночас до розлучення Сергій та Ірина вже тривалий час не жили сімейним життям.

Це цікаво "Давайте вже одружуйтеся": Сергій Жадан і Христина Соловій розбурхали мережу спільним відео

Сергій Жадан прокоментував розлучення з другою дружиною

Співак зауважив, що зараз для багатьох сімей, які розлучаються, ключовим є фактор відстані, адже багато родин через велику війну змушені жити далеко одне від одного. Водночас він додав: "У моїй ситуації він не став вирішальним, тому що в нас трохи інша ситуація була".

Крім того, письменник сказав, що через відстань зараз багато людей почали усвідомлювати важливість бути поруч з рідними та близькими.

Дуже важливо в цій ситуації, попри якісь катаклізми намагатися підтримувати зв'язки поміж людьми, які тобі близькі, які тобі важливі. Сьогодні чітко розумієш, наскільки важить контакт, прив'язаність, тепло між людьми,

– зауважив Жадан.

Що Жадан сказав про нові стосунки

Після запитання журналістки Софії Кошкіної про нові стосунки, які, за її словами, є ще й "творчою колаборацією", артист вирішив сильно не заглиблюватись в особисте життя.

"Давай ми не будемо торкатися мого особистого життя аж так глибоко. Будь-яка творча колаборація — це круто", – наголосив поет.

Інтерв'ю з Сергієм Жаданом: дивіться відео онлайн

Особисте життя Сергія Жадана: що відомо

Першою дружиною письменника була режисерка харківського театру Світлана Олешко. У цьому шлюбі народився син Іван.

У 2008 році Сергій закрутив роман з Іриною Куніциною. Їхні шляхи перетнулися в харківському видавництві "Фоліо", де на той час працювала Ірина. Жінка досить непублічна, не з'являється в соцмережах. Відомо, що вона керує Благодійним фондом Сергія Жадана.

24 квітня 2023 року поет подав до Личаківського районного суду Львова заяву про розлучення зі своєю другою дружиною. Тоді ж виникли чутки про роман письменника з 30-річною співачкою Христиною Соловій. Їх застукали на романтичній прогулянці в пару, де були, тримаючись за руки.

У червні Личаківський районний суд Львова задовольнив позов Жадана. У матеріалах справи вказано, що подружжя давно не живе сімейним життям та не підтримує спільний побут.

А чутки про роман з Соловій ставали все гарячішими. На концерті "Жадана і собак" у Львові вони ніжно обіймалися прямо на сцені.

Хоча обоє не підтверджують і не спростовують цих чуток, однак продовжують виступати разом й навіть готують спільний трек і кліп. І для артистів це не вперше. Кілька років тому Сергій знявся у кліпі Христини Соловій на пісню "Юність". Там вони зіграли закоханих і навіть пристрасно поцілувалися.